Campari Bartender Competition, nel 2023 al via la nona edizione

Giunta alla sua nona edizione, dopo due anni, torna la Campari Bartender Competition, il concorso rivolto ai bartender di tutta Italia organizzato da Campari Academy, centro di formazione e sperimentazione di Campari Group rivolto all’universo della mixology.

L'apertura delle iscrizioni online partirà il primo gennaio e ci sarà una nuova modalità di accesso alla gara. Per la prima volta, infatti, sarà possibile partecipare a delle vere e proprie audizioni live, dedicate ai bartender più temerari che affronteranno una giuria di esperti del settore per poter accedere alla fase successiva. In 120 saranno valutati secondo criteri tecnici e di comunicazione; tra questi, solo i 15 più meritevoli rimarranno in gara.

Giunta alla sua nona edizione, dopo due anni, torna la Campari Bartender Competition

I concorrenti verranno giudicati anche all'interno dei propri cocktail bar

I concorrenti che avranno superato tutte le sfide verranno valutati anche all’interno del loro habitat naturale, i loro cocktail bar: giungerà al loro banco bar una giuria con l’arduo compito di valutare la loro arte nella hospitality, stile e capacità di improvvisazione. Una gara emozionante, che vedrà in gioco non solo la maestria nella mixology e la vena creativa dei bartender, ma soprattutto la loro esperienza e abilità nel dimostrare unicità e carattere, come tratti unici della loro professionalità.

Una sfida a colpi di passione, creatività e versatilità

Ai talentuosi bartender sarà chiesto di scegliere e lasciarsi ispirare da uno tra 30 classic cocktails non a base Campari, che hanno segnato la storia della miscelazione e trasformarlo in una loro proposta dove Campari diventa il protagonista della ricetta. Solo 10 di loro accederanno alle semifinali, per poi aggiudicarsi il podio, sino all’ultimo cocktail. Un evento esclusivo e spettacolare nel cuore di Milano decreterà il vincitore che conquisterà il prestigioso titolo di “Campari Bartender of the year 2023”. In palio un percorso di collaborazione con Campari Academy davvero unico e della durata di un anno, che comprende un master di specializzazione sul brand Campari, un tour di guest bartending e altre attività, nei migliori locali italiani ed esteri.