Carenza di manodopera nell'ospitalità: le opportunità e le sfide

Anche questo anno, con l'arrivo della stagione estiva, si continuano a leggere annunci di ricerca di personale in parecchie attività di ospitalità e non solo. Questo avviene a tutti i livelli e su tutto il territorio nazionale. E non nascondo che un certo dispiacere lo provo: perchè ci si stia disinnamorando di questo lavoro, non lo comprendo. Anche se qualche risposta, me la sono data.

Siamo tutti consapevoli dell'importanza fondamentale dei collaboratori nell'industria alberghiera. Sono loro che rendono possibile l'eccellenza dei nostri servizi, che accolgono gli ospiti con un sorriso caloroso, che si occupano delle loro esigenze e che rendono indimenticabile la loro esperienza. Tuttavia, negli ultimi anni, abbiamo assistito a una diminuzione significativa del numero dei candidati qualificati disponibili.

I giovani sono spesso scoraggiati dalle condizioni di lavoro nel comparto alberghiero

Migliorare le condizioni di lavoro nel comparto alberghiero: una priorità urgente

Le ragioni di questa carenza possono essere attribuite a diversi fattori. In primo luogo, l'aumento della domanda di viaggi e turismo ha portato a una crescente richiesta di servizi alberghieri. Le nuove strutture alberghiere spuntano ovunque, ma il numero di persone che scelgono di intraprendere una carriera nel comparto alberghiero non è aumentato in proporzione. In secondo luogo, dobbiamo riconoscere che l'immagine del settore alberghiero non è sempre stata la migliore. Molti giovani professionisti potenziali sono stati scoraggiati dai lunghi orari di lavoro, mancanza di flessibilità e dalle pressioni legate a un ambiente ad alta intensità. È fondamentale sfatare questi pregiudizi e dimostrare che il comparto alberghiero offre opportunità gratificanti, sviluppo professionale e una varietà di percorsi di carriera.

Penso che le organizzazioni del comparto, insieme alle associazioni di categoria, come ad esempio Solidus, debbano lavorare in sinergia con le Istituzioni per promuovere programmi di formazione specifici per l'industria alberghiera. Tutte insieme dovrebbero promuovere campagne di sensibilizzazione sulle opportunità di carriera.

In conclusione, la mancanza di manodopera nel comparto alberghiero rappresenta una sfida significativa. Dobbiamo lavorare insieme per promuovere l'immagine positiva del comparto, migliorare le condizioni di lavoro e investire nella formazione e nell'avanzamento professionale. Solo attraverso uno sforzo collettivo possiamo attrarre e trattenere i talenti necessari per garantire il successo e la crescita sostenibile. È il momento di agire e costruire un futuro migliore per il nostro comparto e per coloro che vi operano.