Il codice etico del vero barman lo tutela l'associazione di categoria

Pubblicato il 13 aprile 2021 | 07:30

Le associazioni, lavoro di squadra e rispetto per tutti, dal cliente al socio

Le associazioni professionali, dove il codice etico del barman viene tutelato e promosso

Il Boulevardier non si fa così, bisogna farlo Stir&Strain". "In quella scuola di formazione sono tutti degli asini". "Quelli delle associazioni sono vecchi e usano metodi retrogradi". "Quello è famoso perché è raccomandato, l’altro grazie ai social, non sa lavorare, io sono decisamente meglio". "Quello si definisce un mixologist, ma non è capace di fare un americano"... Nel mondo dell’, oggi, se ne sentono di ogni. Le nuove generazioni disono sempre più invidiose, arroganti, presuntuose e spesso hanno come unico obiettivo quello disminuendo gli altri e inseguendo solo il proprio tornaconto personale. Un mondo pieno di “so tutto io” che raffigura a pieno l’andamento deie il fenomeno del “mago della tastiera”.Forse ci siamo scordati cosa vuol dire Hospitality? Ci siamo scordati il vero significato della parola? In italiano è "ospitalità", che a sua volta deriva dal latino hospes e dal verbo hostire che significa “”. L’avventore è visto come un cliente che deve vivere una "tua" esperienza e non come una cui devi regalare tutta la tua umanità e sensibilità oltre alla competenza. Oggi a 20-30 anni ci si sente giàe talvolta: aprendo una partita Iva, diventiamo imprenditori piuttosto chegrazie alla comunicazione e alla visibilità.Per fortuna invece ci sono ancora delleche credono nei, nello stile e nelle regole dettate in tanti anni di storia del nostro lavoro. L’appartenenza associativa richiede la condivisione dicome il piacere, la passione e il rispetto. Ilper i soci, per gli ospiti e per quello che ci rende uniti e coesi: il nostro lavoro. Ciò significa prenderci cura al meglio delle persone e dei luoghi che ci circondano. Riconosciamo la dignità dell’uomo e i diritti umani. Questi valori ci guidano nel nostro modo di vivere, lavorare e gestire le attività associative di ogni giorno; sono il fulcro intorno a cui ruota il nostroe di comportamento. Aderirvi è parte integrante del modo in cui conduciamo la nostra vita associativa.È sull’impegno di tutti che si fonda il suo, fatto di rispetto e trasparenza verso i nostri soci e colleghi, nonché verso gli ospiti. Ciò ci qualifica sia come associazione, ma soprattutto come singoli, sia nel mondo lavorativo che nelle relazioni dellaè una grande associazione. Combinare la nostra esperienza e passione assumendo lain nome dei nostri valori ci consente di crescere come persone, come professionisti e soprattutto come gruppo. Sempre perseguiremo la salvaguardia di questi principi. In amicizia.