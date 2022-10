“Dark Side”, il nuovo cocktail di Giorgio Facchinetti con Moscato d’Asti Docg

Fantasmi e zombie popolano le strade, il viola e l’arancione tinteggiano le tavolozze di colore, la zucca fa capolino in cucina: sta per arrivare Halloween. Per trascorrere serate spensierate con gli amici e condividere momenti “da paura” nessun miglior alleato di Dark Side, il nuovo gustoso cocktail con Moscato d’Asti ideato da Giorgio Facchinetti, flair bartender e brand ambassador del Consorzio dell’Asti Spumante e del Moscato d’Asti Docg.

Giorgio Facchinetti, flair bartender e brand ambassador del Consorzio dell’Asti Spumante e del Moscato d’Asti Docg

L'originalità passa anche dalla proposta beverage

Non solo maschere e travestimenti, durante la festa più dark dell’anno l’originalità passa anche dalla tavola e dalla proposta beverage: tra zombie e scheletri, streghe e fantasmi, Dark Side è l’invitato perfetto ad ogni festa di Halloween, per stupire e deliziare parenti e amici grazie al suo gusto originale e rinfrescante e al suo colore intenso e “spaventoso”. L’inconfondibile sapore aromatico dell’Asti Spumante e del Moscato d’Asti, infatti, è ideale in mixologia per preparare tanti cocktail innovativi e irresistibili da gustare in compagnia.

Di seguito la ricetta di Dark Side. Pronti a brindare con originalità e a vivere un Halloween spaventosamente delizioso?

4 cl Vodka

2 cl Purea Monin di mela verde

1,5 cl Assenzio

2,5 cl Succo di Iimone

1 cl Sciroppo di zucchero con carbone vegetale

Anice stellato

Top Moscato d'Asti

Preparazione: inserire tutti gli ingredienti all’interno di uno shaker, tranne il Moscato d’Asti. Shakerare con energia. Una volta completato, filtrare con uno strainer e un fine strain (colìni) su ghiaccio. Aggiungere un generoso top di Moscato d’Asti.