Diageo Reserve World Class 2021. Simone Molè miglior bartender

Pubblicato il 14 maggio 2021 | 12:24

Chi è Simone Molè

, general manager delè stato il. A decretarlo la finale nazionale del, la prestigiosa competizione internazionale istituita da Diageo Reserve che celebra l’arte della mixology attraverso bartender di oltre 50 Paesi nel mondo.La, a porte chiuse, si è tenuta quest’anno alprovenienti da tutta Italia selezionati tra i 10 migliori del paese dagli esperti Diageo dopo una. Come ogni anno i bartender si sono confrontati con i prodotti Reserve, la gamma di distillati del portfolio luxury di Diageo che comprende il gin, Molè ha battuto gli altri concorrenti superando brillantemente prove di creatività e tecnica che hanno messo in luce tutto il suo savoir-faire e abilità dietro al bancone.le prove The Beginning, nella quale dovevano proporre il cocktail con il quale si sono candidati alla competizione, e la leggendariache ha messo a dura propria la loro competenza e capacità di improvvisazione.Simone e gli altri due super finalisti poi, si sono misurati con lo, prova a tempo con a disposizione solo 10 minuti per preparare 5 classici della mixology, e la Elements3Ingredients, sfida complessa che ha richiesto la realizzazione di un. Ten e due ingredienti a scelta collegandolo narrativamente a un città, un mood e una canzone.Conquistata la giuria con la sua abilità e padronanza della situazione, Simone Molè è pronto ora a rappresentare l’prevista dal 5 all’8 luglio e contendersi il titolo di Bartender of the Year 2021 con altrettanto professionisti del settore da tutto il mondo.