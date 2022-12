Il concorso nazionale che si è tenuto dall'8 al 10 novembre scorsi in Sicilia, a Isola delle Femmine, in provincia di Palermo, è stato un vero successo e voglio ringraziare tutti gli associati per l'ottima riuscita dell'evento. Grazie anche a tutti i concorrenti, grazie allo staff e grazie ad Abi Professional che, forte di una rinnovata energia, è riuscita ad organizzare una manifestazione di altissimo livello a cui hanno preso parte tanti colleghi qualificati e appassionati.

Dopo l’Elba Drink, la celebre iniziativa che ha come tema di fondo il buon bere consapevole, e la Skyway cocktail competition di Courmayeur, il concorso più alto d’Europa che vede protagonista il Génépy di montagna, il concorso nazionale è stato il coronamento di una stagione estiva ricca di eventi e novità.

Dopo un'estate di successi, tante iniziative per l'inverno

In arrivo un inverno ricco di iniziative

Ora, invece, quella invernale è alle porte: proprio per questo vorrei augurare ai colleghi stagionali un buon inizio inverno, che siano mesi proficui per tutti! Abi Professional è sempre operativa con progetti molto importanti per il 2023 che avrò il piacere di svelarvi nei prossimi mesi. L’associazione è presente su tutto il territorio nazionale per organizzare masterclass e attività e per supportare i soci con consulenze e aiuti concreti nella ricerca di un lavoro.

Rispetto, chiarezza, disponibilità, trasparenza e onestà sono i valori che, mese dopo mese, vorrei condividere con voi, nella speranza di una fine dell'anno piacevole e di un inizio del 2023 migliore dell’anno che sta per concludersi.