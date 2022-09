Un'estate da record che rilancia il settore

Mi rivolgo ai lettori di Italia a Tavola ma soprattutto agli associati Abi Professional: mi fa piacere condividere con tutti voi il mio pensiero al termine di un’estate che ha dato risposte molto positive. La bella stagione è iniziata e finita nel migliore dei modi: c’è stata grande voglia di vacanza, al mare come in montagna, e ci sono stati tutti i grandi numeri per un’estate da record, ben oltre le aspettative e molto vicina al trend pre-Covid.

Per questo vorrei augurare a ognuno, colleghi e aziende, le grandi soddisfazioni che si possono ottenere con questo lavoro, nonostante i sacrifici, gli orari, il caldo e la pazienza. Solo noi professionisti del settore sappiamo quanto sia grande la passione che dedichiamo ai nostri clienti!



Tuttavia, vorrei anche ribadire che la pandemia è ancora attuale, quindi restiamo pronti e vigili per affrontarla adesso così come in autunno, con la professionalità che da sempre contraddistingue la categoria.

In attesa del concorso

Vi ricordo anche che per tutta l’estate Abi Professional non è andata in vacanza, ma ha lavorato per programmare l’atteso Concorso nazionale che quest’anno si terrà dall’8 al 10 novembre in Sicilia, a Isola delle Femmine in provincia di Palermo. Oltre a ciò, l’associazione resta costantemente attiva per restare al vostro fianco e soddisfare ogni necessità pratica, oltre a organizzare corsi e masterclass per coinvolgervi professionalmente.

Auguro a tutti una coda d’estate serena e ricca di esperienze “positive”, per prepararci a un settembre carico di novità e programmi, progetti e prospettive più ambiziosi che mai.