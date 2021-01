Il futuro di Solidus, l'associazione delle associazioni

Pubblicato il 08 gennaio 2021 | 08:46

Crescita e formazione grazie all'associazionismo





’associazione è importante perché partecipare è sintomo di crescita. Frequentare e vivere un'significa migliorare la propria: grazie all’apporto di tutti si esaltano le qualità dei singoli. All’interno della nostra attività c’è l’opportunità di vivere molti rapporti e di stare in stretto contatto con tanti professionisti, sentendosi così parte integrante oltre che di una categoria anche di. Un'associazione professionale diventa interessante per un giovane quando è in grado di qualificare quest'ultimo, realmente, sul mercato del lavoro proponendogli anche unasul territorio nazionale, finalizzata all’individuazione di opportunità lavorative.Far parte didovrebbe essere un valore aggiunto. L’idea di costituire anni fa un ente che metteva insieme le migliori associazioni professionali di settore dela livello nazionale fu a dir poco geniale. Tuttavia, senza uno statuto articolato e delle regole deontologiche chiare, si è sviluppato negli anni come un organismo di importanza meramente simbolica, non incidendo come dovrebbe a livello istituzionale.Esso dovrebbe essere un organismo di rappresentanza e tutela delle professioni turistiche legate al mondo dell’ospitalità, quindi vicino al ministero dei Beni culturali e del Turismo. Per arrivare a questo obiettivo dovrebbe adottare unche ispiri e vincoli il comportamento di ogni componente. Dovrebbe tutelare e rappresentare gli interessi delle associazioni iscritte nei confronti delle istituzioni pubbliche e private nonché delle organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali nazionali; riconoscere il ruolo sociale dei soci iscritti, promuovere lalavorativa e l’elevazione culturale degli associati nei rispettivi ambiti di competenza; operare per il miglioramento strutturale delle associazioni in modo da favorire lo sviluppo e l’efficienza; verificare e garantire che gli Statuti delle associazioni e lo svolgimento della loro vita associativa siano conformi; dotarsi di un proprioper svolgere attività scientifica e sistematica di indagine.