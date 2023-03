Lavorare in modo professionale e trasparente, premia sempre

Sono molto contento perchè l'associazione non è mai andata in vacanza e questo ha fatto sì che, oltre ai nostri sponsor istituzionali, altre aziende si siano unite a noi. Questo ovviamente non può che rendermi felice perchè, come sostengo da sempre, senza di esse non potremmo mai fare nulla.

Stiamo già pensando di organizzare i prossimi concorsi e, a riguardo, splendide idee sono emerse e qualcosa di bello sicuramente si farà, coinvolgendo e facendo felici, spero, le aziende che hanno creduto, credono e crederanno in noi. I nostri concorsi (regionali e interregionali, piazza San Marco, Elba Drink, Skyway e il Concorso Nazionale) sono già argomento di nostre riunioni perché solo organizzandoli al meglio, si possono creare eventi memorabili.

Lavorare in modo onesto, trasparente e professionale fa sì che Abi Professional sia apprezzata

Non dobbiamo fermarci e accontentarci

Spero che questi eventi, aggiunti a quelli locali, possano far crescere e far riconoscere il nostro logo a un pubblico sempre maggiore, facendo avvicinare a noi più professionisti possibili. Non crediamo e non vogliamo “quantità”, intesa come “basta avere dei soci”, ma vogliamo, anche se questo porta a un numero inferiore di affiliati, solo dei professionisti con la “P” maiuscola. Sappiamo che questo porterà a una crescita rallentata, ma siamo convinti che questo pensiero gioverà ad Abi Professional. Questo modus operandi ci sta dando delle soddisfazioni. Ovvio che non dobbiamo fermarci e accontentarci. Penso che il lavorare in modo onesto, trasparente e professionale faccia sì che Abi Professional sia apprezzata.

Quando si lavora in modo trasparente, si è premiati

Fin da quando è iniziato il mio mandato da presidente, ho cercato di illustrare questo mio pensiero a tutto il comitato esecutivo e a tutti i coordinatori, sinceramente pare essere stato recepito da tutti. Anche chi mi ha preceduto alla presidenza aveva il mio stesso pensiero e questo ha fatto sì che qualcuno, che non sposava quel pensiero, si sia allontanato. Questo ovviamente è un dispiacere, ma sono convinto che quando si lavora in maniera trasparente, non si possa non essere premiati. E come sempre chiudo con una solo pensiero: viva Abi Professional.