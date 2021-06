Mary Allegri, una vita al banco bar tra Valle d'Aosta e Bergamo

Pubblicato il 02 giugno 2021 | 15:30

Una vita di esperienze nel settore bar-ristorazione tra Bergamo e la Valle d'Aosta

Un confronto continuo e stimolante tra colleghi: il valore della vita associativa

Ai giovani aspiranti barman: «Mai demordere»

Mary Pacifica

In degustazione... Mary Pacifica

iamo nelladi, nelesterno nella piazzetta sita nel centro di Bergamo, quindi in quella parte di città molto operosa e istituzionale. Vicino troviamo il Comune, il Tribunale e le vie più importanti dello. Qui c’è(Mary per gli amici e clienti), nuovae titolare, con, del locale.Mary è molto riservata, ma quando si apre, si dimostra forte di un carattere eclettico e molto concreta negli. Nonostante sia sempre indaffarata e precisa nella sua attività, Mary è una sognatrice, ha sempre voluto viaggiare... e l’ha fatto davvero!Bergamasca di nascita - da qui il suo essere pragmatica e concreta -, Mary frequenta gli studi dell’obbligo: voleva essere dattilografa, ma lo studio non la attrae particolarmente; allora comincia a fare diversi mestieri, tra cui commessa in negozi di abbigliamento e accessori nella "Bergamo bene". Galeotto fu un fidanzato che la lascia. Lei entra in crisi e decide di partire, direzioneLì comincia dapprima a lavorare in- ace ne sono molti che possono fungere da "posti per far la gavetta", insegnando aambiziosi come lavorare bene, coccolare i clienti e diventare “mestieranti”. Daiai servizi, facendo buone esperienze, gira tutti i reparti dellae approda al. Visto che il lavoro in Valle d’Aosta è,decide anche di girare il mondo partendo per il Nuovo Mondo. Ha visitato il Sud, le zone centrali del continente, poi il Canada, che le è rimasto nel cuore. Per mantenersi là è andata a raccogliere frutta per le grandi aziende alimentari canadesi.Rientrata in Valle d’Aosta, conosce. Da lì inizia una nuova avventura. Rientra allora a Bergamo dove il fratello aveva aperto il, locale storico del centro che in quel periodo offriva anche serate di. Successivamente Mary, assieme a Pierluigi, apre ila Longuelo, alle porte di Bergamo. Dopo un rientro in Valle d’Aosta per qualche anno, ritorna a Bergamo per aprire un altro locale in, una via con molti locali frequentati della gioventù del posto, il. Questo fino al 2010, per rientrare nuovamente in Valle D’Aosta. Questa volta per un'apertura tutta sua: il ristorante “Il Gallo” alla Salle.Rimane ancora unita per qualche anno con Ricci, poi il locale viene venduto e i due si separano professionalmente, sempre facendo esperienze nuove in locali e alberghi. Alla fine entrambi rientrano a Bergamo, per aprire la Pasticceria Sant’Orsola. E siamo ad oggi.Con tutto questo girovagare, soprattutto in Valle d’Aosta, Mary conosce un buon numero di: «Ho incontrato tantissime belle persone, a partire dae sua moglie, poi, lo stesso Pierluigi... Tantissimi tra barman e barlady. In "Valle" sicuramente i rapporti tra colleghi sono l’occasione per imparare e conoscere bene il mestiere».Questo per Mary è sicuramente uno dei motivi che le han fatto tenere la Valle d’Aosta nel cuore. «In Lombardia, a Bergamo, cisono altrettanti colleghi molto bravi, ma si fa fatica a trovare momenti liberi per poterci incontrare, è veramente un peccato». Tuttavia è proprio qui a Bergamo che decide di entrare in Abi Professional. «Anche quando non ero tesserata partecipavo allain Valle d’Aosta, mi piace l’animo di questa giovane associazione. Penso che per un professionista essere parte di unasia un punto di arrivo ma anche di partenza. Essere associato è un obiettivo e parteciparvi è la miglior partenza ad una sana».Mary si rivolge poi a barlady più giovani che, come è stato per lei, iniziano questo mestiere: «Prima cosa, mai demordere. Gli ostacoli nel settore, soprattutto perché donna, ci sono ancora e lasciarsi scoraggiare è una sconfitta che non dobbiamo accettare. Continuare a, confrontandosi e imparando sui libri ma anche dietro ai banchi bar, girare e girare ancora, per vedere il mondo, così da apprezzarne le diverse, aprendo la mente ai diversi significati del, del piacere del. Far parte di un'associazione aiuta molto, spiana la strada».Tra idi Mary, una è perfetta per placare l'arsura di questi pomeriggi caldi. Si chiama Mary Pacifica (perché il colore si avvicina molto ad una ricetta simile, dedicata a Maria Sanguinaria), è servita in due versioni, analcolica o low alcol. È un cocktail molto rinfrescante e assolutamente piacevole al palato. Lo zenzero dà quella nota particolare, pur non essendo invasivo.: 20 ml di vodka, 60 ml di ananas centrifugato, 40 ml di pompelmo rosa, 20 ml di succo di lime, 10 ml di lamponi e mirtilli, zenzero.: lamponi e un ciuffo di menta