Massimo Battisti: «Abi Professional dà la possibilità di confrontarsi e migliorare»

Pubblicato il 07 maggio 2021 | 09:30

S

Massimo Battisti

Gli "esordi" da ragioniere e le prime esperienze dietro al bancone

Dal mondo dell'accoglienza ad una vinoteca di proprietà

Oggi, all'Antico Castello in provincia di Pordenone

Tanti i drink preparati da Battisti, anche per le competizioni Abi Professional

Abi Professional, per Massimo un'occasione per confrontarsi, competere e migliorarsi

Due ricette

iamo nel Nord Italia, per la precisione a Pordenone, dove agli inizi del 1980 è nato. Come per altri professionisti del settore, capita che il suo percorso non inizi da. Massimo si diploma in Ragioneria, impara a fare calcoli e a registrare bilanci. Certamente allora non avrebbe immaginato che i suoili avrebbe messi al servizio di un mestiere completamente diverso.Massimo sin da piccolo era impressionato dai, dal via vai della gente e dalla precisione “indaffarata” deidietro al bancone. Così appena finiti gli studi inizia a lavorare in un bar serale, prima saltuariamente, poi, una volta presa una sufficiente sicurezza, decide di fare il grande passo. Apre nel 2007 il suo locale a, ci mette anima e corpo, oltre ai soldi. È per Massimo un’esperienza non delle migliori, così dopo qualche anno anno decide di lasciare e di prendere un paio di anni sabbatici.Non disdegna comunque esperienze nella, scopre presto un altro mondo affascinate che lo tiene legato all’universodell’intrattenimento: sperimenta la filosofia dell’. Un modus vivendi pieno di piccole sfaccettature e di sfumature che bene contribuiscono a formare il suo bagaglio formativo e professionale.Catturato dal mondo della ristorazione, decide di lanciarsi in una nuova avventura e apre in società una “” prima, poi un bar diurno, il cosiddetto “bar commerciale”. Ma tutto questo non basta a Massimo, che decide di trasferirsi in,dove, sorseggiando un drink una sera, conosce il barman che poi diventerà suo mentore e amico,. Lì, guardando lavorare Daniele, comprende di esser vicino ad una svolta per il suo futuro. Gli viene proposto di fermarsi a lavorare da Daniele. Accetta e con lariesce a migliorare le sue conoscenze tecnico-merceologiche che ancora oggi mostra con orgoglio ai suoi clienti. Ma soprattutto rimane ammaliato dal, specialmente composto da turisti internazionali e festaioli che riempiono le spiagge spagnole.L’animo imprenditoriale di Massimo lo porta poi ad aprire un locale assieme a Daniele. Terminata anche questa avventura, l'ultima, ancora oggi attiva, con il socio Cristian: l'“” di Porcia in provincia di Pordenone. Ecco che qui Massimo può veramente dare tutto di se stesso nella preparazione di cocktail, usufruendo delle conoscenze acquisite in tutti i suoi anni di formazione professionale.Massimo è socio. Tra i motivi per cui ha iniziato il percorso in associazione, sicuramente l'entrare a contatto con tanti professionisti, tra i quali in modo particolare con, anche lui socio Abi Professional. «Iinizialmente ero molto titubante, ma mi sono accorto che oltre a Daniele nell’associazione ci sono ottimi professionisti che hanno uno scopo che condivido: elevare la propria professionalità».«Oggi posso dirmi soddisfatto di essere entrato a far parte di questa associazione, una realtà nazionale, grazie alla quale riesco a tenermi aggiornato e posso crescere, anche grazie ad un po' di sana».La Sezione Abi Professional Friuli Venezia Giulia ha appena subito "uno scossone", non è numericamente vasta, ma rimane comunque una realtà ricca dianche a livello internazionale... Da loro c’è solo da imparare. «Vista la qualità degli associati sicuramente Abi Professional FVG crescerà notevolmente; siamo molto determinati e sicuramente troveremo la giusta strategia».Il messaggio che Massimo vuole lasciare alle nuove leve è chiaro e conciso, fonte di tanti anni di esperienza: «Anzitutto bisogna avere laalcon il cliente. Bisogna soddisfare le sue richieste, introdurlo a qualcosa di nuovo, senza mai pensare di poter stravolgere i suoi gusti. Sarà per la mia formazione "old school", ma sono convinto che occorra andare all’essenza della vera miscelazione, sempre con un occhio che guarda al futuro».(ricetta presentata al concorso Regionale Abi Professional del 2018)Ingredienti: 30 ml di gin Maschio, 10 ml di sciroppo di Sambuco Fabbri, 5 ml di Branca Menta, 20 ml infuso di tè verde, 50 ml di ProseccoDecorazione: zeste di lime e mentuccia frescaIngredienti: 50 ml di gin Maschio, 5 ml di sciroppo di Passion Fruit Fabbri, 25 ml di succo guava, 25 ml di succo di mela, 5 ml di succo di limeDecorazione: gambo di rosmarino e fiori edibili