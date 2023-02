Tiziana Cesena, barlady dal piglio deciso e determinato

In occasione del 6° Convegno Nazionale troviamo il tempo per intervistare Tiziana Cesena. Ci incuriosisce la giovane età, ma anche il piglio deciso e determinato. Tiziana ha vent’anni è socia Accademia (con meno di 5 anni di esperienza nel settore) di Abi Professional. Lavora a San Martino Siccomario, in provincia di Pavia. Il locale di chiama Madeira: è moderno e multifunzionale, anche se la sua impostazione è più legata all’intrattenimento serale. Tiziana prepara le bevande e i cocktail e non è intimorita dall’età dei clienti, così come dalle loro richieste.







L’approccio al bancone del bar arriva durante il periodo degli studi. Tiziana, che frequenta un professionale di economia aziendale, si trova a dover monetizzare, facendo degli extra in un locale vicino a casa, a Borgonovo Ticino, La Corte. Lì conosce Andrea Usberti (attuale coordinatore dell’Emilia-Romagna per Abi Professional). Andrea la nota e la vuole per lavorare sul banco bar. Tiziana si rende conto che gli piace stare al bar e preparare le bevande, al punto che decide di fare un corso professionale con Abi Professional.

Tiziana Cesena

Far parte di un’associazione significa entrare in una grande famiglia

Chiediamo a Tiziana cosa ne pensi dell’associazione e per quale motivo una giovane barlady debba farne parte: «Far parte di un’associazione significa entrare in una grande famiglia. Una famiglia è solidarietà, condivisione, ma anche saper sacrificarsi e dare sempre il meglio rappresentandola». E ancora, le chiediamo, cosa farebbe, se ricoprisse dei ruoli importanti nell’associazione: «Cercherei di far concorrere tutti, soprattutto i giovani. Poi cercherei di creare momenti di studio, ma anche di aggregazione in modo da consolidare le amicizie, sentirci più forti è un modo per sentirci più sicuri e uniti».

Spero di avere presto l’occasione di partecipare ai loro progetti

In Abi Professional esiste anche un gruppo numeroso di barlady che fanno parte di Abi in rosa: «È la cosa che mi è piaciuta di più, queste barlady si prestano volontarie a iniziative a scopo benefico e questa è una cosa che fa onore a loro e all’associazione. Spero di avere presto l’occasione di far parte dei loro progetti».

Qual è il futuro di Tiziana? «Farò la stagione invernale a Cervinia all’Excelsior Planet, poi questa estate andrò all’Hotel Hermitage dell’isola d’Elba. In tutte e due le esperienze collaborerò con due grandi professionisti Ernesto Molteni a Cervinia e Marco Giovarruscio all’Elba».

Tiziana Cesena lavora al Madeira, un locale moderno e multifunzionale, a San Martino Siccomario (Pv)

La ricetta

Come ad ogni appuntamento salutiamo Tiziana con una sua ricetta che l’ha vista protagonista al Concorso Umberto Caselli all’Isola delle Femmine.

Il cocktail si chiama Yellow Flower ed è composto da:

30 ml Genepì Ottoz

30 ml Galliano

20 ml Crema Cacao chiara Bols

20 ml Camomilla distillata Valdoglio

Colore giallo ovviamente con un gusto dolce aromatico. Può essere servito freddo dopo cena d’estate, ma anche caldo: sarà quello che proporrà a Cervinia. Cin cin