Euro-Toques, soci a quota 300 In squadra anche Pepe e Bartolini

Alberto Lupini, Viviana Varese, Giuseppe Mancino, Paolo Gramaglia, Angelo Carannante, Matteo Sangiovanni, Enrico Derflingher e Giuseppe Vaccarini

Enrico Bartolini e Franco Pepe

Silvia Baracchi (delegato ET per la Toscana), Paolo Gramaglia, Alfonso Pecoraro Scanio e Alberto Lupini

Maurizio Urso (vicepresidente ET Italia), Antonino Fratello (coordinatore ET Lazio), Giovanni Porretto (delegato ET Sicilia), Giuseppe Triolo (coordinatore ET Sicilia), Marco Valli (socio ET), Paolo Schiavo (sindaco revisore ET), Alberto Lupini, Enrico Derflingher e Angelo Carannante

La parola a Giuseppe Vaccarini ed Enrico Derflingher

Aperitivo

Vino: Champagne Quenardel; Birra Moretti





Gli champagne in degustazione

Entrée - Ciro Russo

Focaccina ai friarielli con maionese di alici di Cetara e pomodorino del Vesuvio confit

Antipasto - Giuseppe Mancino

Cremoso di patate, polvere di alghe, limone candito e polipetti affogati

Primo - Viviana Varese

Risotto al caciocavallo podolico con crema di limone di Amalfi e 7 pepi

Primo - Paolo Gramaglia

Vino: Verdicchio Dei Castelli Di Jesi Classico Superiore Doc 2018 - Villa Bucci





Pasta Am...mare

Secondo - Angelo Carannante

Vino: Terrantica 2018 Greco di Tufo Docg - I Favati





Baccalà, crema di cavolfiore affumicato, succo di broccolo nero e gel di carpione

Selezione di Formaggi

Buffet di dolci - Matteo Sangiovanni

Cannoli siciliani home made - Giuseppe Triolo

onvivialità, gioco di squadra, valorizzazione del ruolo del cuoco e delle tradizioni in cucina: tanti i valori emersi - e ribaditi, come in ogni occasione - durante la serata per gli auguri di Natale organizzata da Euro-Toques, in collaborazione con Aspi , a Villa Eubea a Pozzuoli (Na). Ma non di soli valori si deve parlare. Le parole conclusive del presidentehanno voluto anche e soprattutto annunciare l'effettiva crescita dell'associazione. Una crescità che va in tre direzioni diverse.La prima riguarda il numero degli associati, anche quest'anno in aumento. Solo considerando i cuochi presenti nelle varie edizioni della Guida ET (alcuni non vi compaiono, ma sono comunque parte dell'associazione) i 168 del 2016 sono diventati 211 nel 2017 e 242 nel 2019. La serata di ET nel partenopeo è stata l'occasione per presentare gli chef che entreranno a far parte dell'ormai imminente Guida 2020: ben 62, di cui 6 donne - si arriva a tutti gli effetti a quota 300. Tra questi ultimo tristellato Michelin - tutti i 12 chef italiani con il massimo riconoscimento della Rossa sono quindi parte dell'associazione -, due bistellati, Antonio Guida e Philippe Léveillé, e tre singole stelle Michelin, Viviana Varese, Antonello Sardi e Francesco Apreda . La prossima edizione della Guida sarà presentata nei primi mesi del 2020, nel frattempo ancora tanti i cuochi che continuano a fare richiesta per entrare in associazione, nell'attesa del via libera del consiglio direttivo ET.La seconda direzione riguarda la tipologia di associati: c'è infatti una 63ª new entry che spalanca le porte dell'associazione ad un'altra categoria. Si tratta di, il pizzaiolo più premiato d'Italia. Il suo ingresso in associazione segna non tanto una svolta, ma un passo quasi dovuto per Euro-Toques, che tutela e promuove i professionisti della cucina italiana. La pizza è a tutti gli effetti parte della tradizione a tavola del Belpaese, Euro-Toques questo ( al contrario della Michelin ) l'ha capito e ha voluto quindi valorizzare questa professione, aprendo le porte ai grandi pizzaioli italiani. Non bisogna infatti scordare che proprio l'associazione capeggiata da Derflingher ha sostenuto in prima linea la candidatura dell'Arte dei Pizzaiuoli Napoletani , voluta dall'ex Ministro, a Patrimonio Unesco.Anche con la grande famiglia di Euro-Toques che cresce in numero e in qualità, i valori rimangono sempre gli stessi: difendere la cucina italiana, preservarne le tradizioni, tutelare e promuovere sia le materie prime dei territori che i singoli cuochi, professionisti con un proprio bagaglio formativo e una propria filosofia di cucina, raccontare una cucina anti-spreco e insegnare la cultura alimentare (Dieta mediterranea in primis) a grandi e piccini, senza mai dimenticare gli eventi da dedicare alla beneficenza, perché «è bello dare una mano con la nostra cucina a chi ne ha più bisogno».A dare il proprio contributo perché questi valori siano sentiti in ogni territorio, i delegati regionali. In gran numero hanno partecipato alla cena, "ospiti" di Derflingher e del delegato regionale Campania, una stella Michelin del President di Pompei (Na). Ma dall'anno prossimo si cambia, perché questa cena di auguri e convivialità vuole essere itinerante, per dare spazio a tutti gli associati di ogni territorio, per raccontare i territori stessi, per sentirsi una grande famiglia, sempre.Diventa più forte la collaborazione tra Euro-Toques Italia e Aspi. Questo il primo evento organizzato spalla a spalla da quando le due associazioni sono partner, e molti altri ne seguiranno in futuro. Come ha ribadito lo stesso presidente Aspi: «È stato un piacere avere con la nostra associazione chef di tale caratura in questa speciale occasione». Durante la serata hanno cucinato i soci Euro-Toques, due stelle Michelin de Il Piccolo Principe, stella Michelin di Viva a Milano, Paolo Gramaglia, stella Michelin del President a Pompei (lo chef ha recentemente inaugurato il suo Garò in centro Napoli ), stella Michelin del Caracol di Bacoli.

Mozzarella - Caseificio abc (Allevatori Bufalini Casertani)
Formaggio Il Laceno con latte ovino di pecora bagnolese - Alimentale
Casatiello - Casatié Petrone 1960

(resident chef di Villa Eubea)
Focaccina ai friarielli con maionese di alici di Cetara e pomodorino del Vesuvio confit
Vino: Petrizza 2018 Vermentino di Gallura Docg - Masone Mannu

Cremoso di patate, polvere di alghe, limone candito e polipetti affogati
Vino: Russiz Superiore 2018 Pinot Bianco Collio Doc - Marco Felluga

Risotto al caciocavallo podolico con crema di limone di Amalfi e 7 pepi
Vino: Radici 2018 Fiano di Avellino Docg - Mastroberardino

Pasta Am...mare

Baccalà, crema di cavolfiore affumicato, succo di broccolo nero e gel di carpione

Pecorino bagnolese stagionato sei mesi; Caciocavallo podolico stagionato sette mesi - Alimentale
Vino: Mara Mia 2016 Sangiovese Rubicone Igt - Tenuta Mara
Vino: Muscat Oltrepò Pavese Doc - Cà del Santo

Per informazioni: www.eurotoquesit.com