Cresce il primato di Bartolini con la stella a Juan Quintero

Pubblicato il 25 novembre 2020 | 14:55

siamo a con l’assegnazione della prestigiosa stella a Il Poggio Rosso , il ristorante gourmet di(il Relais & Chateaux a cinque stelle del gruppo Allianz) condotto dal giovane chef, il firmamento didiventa ancora più luminoso. E, con appunto nove macarons in totale nei suoi ristoranti,non solo si conferma il cuoco, ma conquista –– anche lanelladopo Alain Ducasse, Pierre Gagnaire (a cui nel 1999 un giovanissimo Bartolini, mentre lavorava a Parigi, deve la sua prima, folgorante esperienza da cliente di un ristorante tre stelle Michelin) e Martín Berasategui.Un nuovo primato per lo chef quarantunenne che, in questo anno particolare, ha il sapore della fiducia: la nuova, infatti, si somma alle altreche vengono così confermate anche ae adelladove quest’anno ci sono stati due avvicendamenti per quanto concerne la guida della cucina.«È una gratificazione enorme – commenta Bartolini – voglio ringraziare in primo luogo Michelin, quindi Juan Quintero e tutto il suo team di cucina e di sala. Ma anche Danilo Guerrini, che guida Borgo San Felice con passione e grande impegno e naturalmente il gruppo Allianz per aver creduto in noi».Juan Quintero viene scelto nel marzo 2019 da Bartolini insieme al Management di San Felice come Executive Chef del prestigioso, classe 1989, approda adopo significative esperienze in ristoranti di prestigio sia in Italia sia all’estero, come l’Osteria Francescana a Modena e Arzak a San Sebastian (in Spagna). La sua cucina si basa sulladellae degli ingredienti del territorio, ma con una “rilettura” cosmopolita che ne esalta la naturalezza e coniuga sapori e profumi con capacita` tecnica, creatività ed esperienza internazionale. Tra i suoi piatti diventati ormai iconici il “Panforte Quintero”, rivisitazione in chiave salata del tradizionale panforte senese, e il “Riso del Chianti: Cinghiale, Olive e Cipressi” dal particolare profumo ricavato dalle pigne dei cipressi di Borgo San Felice.«Ogni ristorante è in unaspeciale che si caratterizza in base al luogo in cui si trova e alle persone che la “abitano” – continua Bartolini - Venezia ha una storia e delle peculiarità che la rendono diversa dal, dalla, dal, dae da. Ciò che cerchiamo di fare in ogni ristorante è una cucina che sia anzitutto buona, ma anche contemporanea e ‘contestualizzata’, mantenendoci fedeli ai territori e cercando di lasciar esprimere le personalità dei vari chef resident».e Veeto: i sei ristoranti stellati firmati Enrico Bartolini esprimono e incarnano una precisa filosofia, un metodo di pensiero e di lavoro che si fonda sulla valorizzazione del territorio, della biodiversità e del talento delle persone.Ildi Bartolini è, dunque, unche si compone di vari tasselli: «lesono un prezioso riconoscimento perché “fotografano” il nostro lavoro in cucina – spiega – ma non solo… determinanti sono il lavoro die l’insieme di attenzioni che dedichiamoaffinché possa vivere un’esperienza di piacere. Abbiamo applicato questo pensiero a tutti i nostri ristoranti, cercando di trasmettere in ognuno di essi la nostra visione di ristorazione: con il lavoro,e la‘arrivano’ anche le Stelle. Brindo quindi a Juan Quintero per questo nuovo successo, ma anche a Donato Ascani del Glam, a Gabriele Boffa al Sant’Uffizio, e ai due nuovi chef che sono entrati nella nostra squadra in questo anno particolarmente impegnativo: Bruno Cossio a La Trattoria de L’Andana e Marco Galtarossa al Casual di Bergamo Alta».*** Ristorante Enrico Bartolini, Mudec-Museo delle Culture, Milano** Glam, Palazzo Venart, Venezia* Casual Ristorante, Bergamo in Città Alta* La Trattoria Enrico Bartolini, L’Andana Resort, Castiglione della Pescaia (GR)* Locanda del Sant’Uffizio, Relais Sant’Uffizio, Cioccaro di Penango (AT)* Il Poggio Rosso, Borgo San Felice Relais & Chateaux, Castelnuovo Berardenga (SI)