Associazionismo e gioco di squadra Così la ristorazione può ripartire

Pubblicato il 20 gennaio 2021 | 16:50

Un'immagine d'archivio di Apci

La ristorazione come motore per la ripartenza del Paese

Una campagna per fare squadra

oltarsi indietro e guardare al passato non serve, bisogna guardarecon forza e con lo spirito adatto ad accettare il cambiamento, anche quando è difficile. Solo un anno fa il settore dellaera un altro e in questi dodici mesi Apci -Associazione professionale cuochi italiani ha lavorato per avere rilevanza, a nome di tutti i propri, nei principali contesti istituzionali.Un’attività lunga e laboriosa, che ha portato ad alcuni risultati importanti, ma che ancora può fare molto per aiutare ila rinascere, più forte e con maggiori tutele. Vivere e attraversare il, farlo proprio e ripartire con dinamismo è quello che oggi i cuochi e i ristoratori devono fare, solidamente supportati da un sistema concreto e propositivo, che permetta alla ristorazione di essere parte della rinascita delIl ruolo diè quello di guidare questo momento di transizione, forte di una base di persone che chiama all’appello, con la campagna dilanciata in questi giorni. Veicolata attraverso i canali social dell’associazione (Facebook, Instagram, Linkedin), attraverso Newsletter, campagne Dem, sul magazine L’Arte in cucina e sul sito web www.apci.it , la campagna gioca su un copy che richiama esplicitamente al coinvolgimento di ogni singolo socio per creare quella cassa di risonanza che un organismo associativo deve avere: “Associati per SOStenerti”, accompagnato dall’hashtag,che gioca sul richiamo al noto #APCIperVOIche ha identificato tutte le attività associative dell’ultimo anno.La campagna punta proprio sulla rilevanza anche di un piccolo gesto, come il rinnovo dellaassociativa, per rendere ancora più forte il lavoro di squadra dell’associazione. «La nostra forza - dichiara, direttore generale di Apci - risiede nei nostri soci, quelle persone che ogni giorno rendono speciale la professione del. Persone che in questi mesi hanno vissuto momenti difficili, ma che hanno voglia di ripartire in sicurezza e convivialità. Chiediamo a ognuno di loro di essere parte del nostro, perché la forza di ognuno possa essere amplificata al massimo “Sotto un unico cappello”, come recita l’headline della nostra campagna 2021».«Ci auguriamo - segue - che ai nostri soci storici, indispensabili per ogni attività che svolgiamo, si uniscano anche tantichef, linfa vitale per tutti i passi che vogliamo compiere. La campagna si chiude con un ringraziamento: se Apci c’è è anche Grazie a te! ancora a volere sottolineare come, oggi più che mai, l’associazione viva delpersonale di ogni singolo associato».