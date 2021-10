Michelangelo Mammoliti cambia casa, da febbraio 2022 nella cucina del Boscareto Resort & Spa

Lo chef Michelangelo Mammoliti si prepara a cambiare ristorante: dalla primavera del 2022 sarà alla guida del ristorante gourmet del Boscareto Resort & Spa (una stella Michelin). Mentre si avviano alla conclusione gli ampi interventi di ristrutturazione che daranno un volto completamente nuovo al resort, la famiglia Dogliani annuncia l’accordo con lo chef piemontese attualmente in forze al ristorante La Madernassa (due stelle Michelin), segno di un ulteriore salto di qualità nell’offerta ristorativa, da sempre al centro del concetto di accoglienza del progetto Boscareto. Nasce La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti.

Lo chef Michelangelo Mammoliti

L'ad Valentina Dogliani: «In primavera, grandi novità»

«Presenteremo il progetto dettagliato de La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti nel 2022, insieme a tutte le novità che interessano la nostra offerta cinque stelle lusso, ma posso anticipare che siamo entusiasti di collaborare con uno dei più talentuosi chef del panorama nazionale. Anche le altre attività ristorative del Resort saranno oggetto di novità importanti, che annunceremo presto, ma per il momento teniamo a porre la massima attenzione su questa bellissima notizia», Valentina Dogliani, amministratore delegato Il Boscareto Resort & Spa.

In cucina arriva la proposta di Michelangelo Mammoliti

A Michelangelo Mammoliti, che inizierà a lavorare al Boscareto Resort & Spa da inizio febbraio 2022 in preparazione della riapertura, dopo l'esperienza a La Madernassa, è assicurata la piena autonomia nella gestione e la guida esclusiva del ristorante gourmet, che cambierà completamente coordinate gastronomiche e brigata: «Quanti cambiamenti! Ciò che però non cambia è la mia idea di cucina, il mio modo di lavorare, il mio approccio alla materia prima. Non cambia la derivazione neurogastronomica dei piatti che verranno creati, ne cambia quella che per me è la massima esaltazione della mia idea di cucina che punta tutto sull’elemento naturale: Mad 100% Natura. Cambio casa, quello si!», commenta lo chef.

La tenuta in cui sorge Il Boscareto Resort & Spa (Credits: lefotodimarzo)

Cambio di immagine e staff

Cambia anche l’immagine coordinata che verrà presentata in seguito, come anche la definizione dello staff che affiancherà lo chef nel suo percorso. L’unione di questi due mondi, Il Boscareto Resort & Spa e lo chef Mammoliti, si svilupperà in un progetto pluriennale che metterà al centro la natura, vista come esaltazione del territorio di appartenenza.