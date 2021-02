Erica Liverani, vincitrice di Masterchef 5: Amo cucinare primi della tradizione

Pubblicato il 17 febbraio 2021 | 17:45

R

Erica Liverani





, vincitrice nel 2016 della quinta edizione di, mamma di Emma, una ragazzina di sette anni, volto televisivo disulla Rai. Ha scritto il suo primo libro A piccoli passi. La mia cucina stagionale pubblicato a marzo del 2016 da Baldini & Castoldi. Nel 2018 ha aperto insieme alle sorelle nel centro didal soprannome in dialetto della sua famiglia, una tavola calda con pastificio e gastronomia. Un sito che porta il suo nome www.ericaliverani.blog e collaborazioni con diversi brand legati al food. Tutto questo e molto di più è Erica Liverani.Laureata con lode il mio lavoro mi manca, perché si instaurava un rapporto diverso con le persone. Laa MasterChef ha permesso di realizzare il mio, quello dellae mi ha cambiato la vita. Sono cresciuta in una famiglia contadina nel rispetto per le materie prime e per la terra e quelli sono i valori della mia cucina. Con le mie sorelle ho aperto nel 2018 unaspecializzata indella, compresa naturalmente la, una scelta che si è rivelata molto corretta soprattutto alla luce dell’emergenza Covid.I primi, i piatti della tradizione non solo la mia, sono una persona curiosa. Se una ricetta si tramanda da anni significa che comunica un valore. Adoro poi conservare nei barattoli,dalladella mia famiglia quando abbiamo prodotti in abbondanza. Ho creato una mia linea di prodotti nell’estate scorsa.Ti regalo una ricetta perché ho iniziato mettendo inil mio ricettario e ognil’ho chiamata con il nome della persona che mi ha regalato la ricetta. Abbiamo le zucchine della signora Olga, una giardiniera di cipolla rossa e zucchine con capperi; la marmellata di Simone Scipioni con le arance al rosmarino, per citarne alcune. Adesso uscirà un nuovo prodotto con i cavolfiori di tre colori, dedicato agliNon escludo un nuovo. Ma per un annetto mi voglio dedicare alla linea di conserve. Alla base di questa linea c’è molto lavoro, ma ci credo molto. Isi trovano in vendita nel nostro negozio, ma anche online grazie all’appoggio della mia agenzia, Realize.Sempre avuto abitudine di immortalare ogni attimo della mia vita, il coinvolgimento diè nato nel tempo. Cucinare mi rende serena e mi fa star bene e mia filgia se ne accorge. Senza forzature vedeva che provavo piacere nel cucinare e lei ha iniziato a provare a farlo con me.