Cena stellata in delivery in tutta Italia: mangiando si aiuta la ricerca scientifica

Pubblicato il 03 aprile 2021 | 07:31

Chicco e Bobo Cerea

Menu stellare e mediterraneo in delivery

Giuseppe Iannotti

Dieta mediterranea concentrato di salute

: un binomio che fa sempre bene. Gli chefcon il pastry chefsono pronti a realizzare una, lungo tutto lo stivale. I proventivolto a studiare comee nella cura di malattie renali e metaboliche.Dal Friuli alla Calabria, isole comprese,chi vorrà sostenere la, e in particolare il progetto ReMeDiet, potrà, dunque aderire all’iniziativa promossa dagli chef Giuseppe Iannotti e Chicco e Bobo Cerea con il pastry chef Roberto Rinaldini di una cena delivery stellata a più mani ispirata al concetto di evoluzione della dieta mediterranea.Ricerca dell'equilibrio nutrizionale, creatività, sperimentazione in cucina e alcunisono gli elementi che caratterizzano i. A causa dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di Covid-19, quest’anno l’esclusiva cena di gala per ReMeDiet sarà in versione delivery, in modo che ciascuno possa degustare in sicurezza e a casa propria le prelibate proposte gastronomiche pensate dagli chef stellati e consegnate a domicilio in pratiche box, dotate di istruzioni per finalizzare la preparazione del piatto che arriva sottovuoto.L'iniziativa ha lo scopo di sostenere il progetto ReMeDiet, studio scientifico di ricerca traslazionale promosso da due ricercatori dell’Istituto di Ricerca Urologica dell’Irccs Ospedale San Raffaele: dottor, nefrologo, e dottoressa, nutrizionista. Obiettivo del progetto è dimostrare come una corretta alimentazione che segua i principi dellai, proteggendoci dall’insorgenza di patologie renali e metaboliche. Con le istruzioni verrà comunicato anche un link per connettersi in diretta alle ore 20 con gli chef e i responsabili del progetto ReMeDiet, che insieme daranno il benvenuto virtuale agli ospiti della cena benefica.

Il menu