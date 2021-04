Andrea Berton… sotto acqua: nuova collaborazione alle Maldive

Pubblicato il 06 aprile 2021 | 12:51

L

Andrea Berton, Alessandro Sciarrone e Giovanni De Ambrosis

Uno dei pochissimi ristoranti underwater al mondo

Menu che richiama l’Italia

Alessandro Sciarrone, chef resident

Tra natura e design

e Maldive sono sa sempre un sogno di tutti. Sogno che è diventato realtà per Andrea Berton , una stella Michelin al Ristorante Berton Milano e una al Ristorante Berton al Lago, che. Nlo chef avvia, infatti, una nuova collaborazione che lo vedrà, inaugurato circa un anno fa dal tour operator Azemar, specializzato in destinazioni nell’Oceano Indiano.«Sono molto soddisfatto - commenta Andrea Berton - della collaborazione con You & Me by Cocoon, non solo per l'altissimo livello di, da quello gastronomico a quello esperienziale, ma anche per la natura unica del ristorante,, l'unico nell'atollo di Raa».Il menu à la carte studiato ad hoc dallo chef offre agli ospiti del meraviglioso resort maldivianounite a un twist internazionale, alternano alcuni piatti signature dello chef a nuove creazioni ispirate dalla bellezza e dall’unicità della location., già parte dello staff del Ristorante Berton Milano per tre anni, mentre corporate chef del Gruppo Cocoon è Giovanni De Ambrosis.La cucina dello chef Berton sarà valorizzata dalcorallini della laguna e da arredi firmati Lago, azienda leader nel settore del design che ha appositamente creato i tavoli sospesi Air MadeTerraneo in ceramica dipinta a mano.