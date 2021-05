Miglior allievo dei Cuochi siciliani: vince Francesco Pavone

Pubblicato il 14 maggio 2021 | 10:55

S

Mario Raciti e Francesco Pavone

Vince Francesco Pavone

Giuria online

Parola d’ordine: sostenibilità

L’impegno oltre la pandemia

Metodi da applicare nella ristorazione sul campo

Il futuro della gastronomia isolana

a temi delicati legati all’agricoltura, all’ambiente, all’economia, al futuro. Sono stati questi glie che ha coinvolto alcuni Istituti alberghieri dell’isola, con allievi e docenti che si sono messi in gioco in una sfida quanto mai attuale e molto didattica. Il concorso, infatti, è servito anche pche nei prossimi mesi andrà a sfidare suoi colleghi coetanei alla finale nazionale che organizzerà la Federazione italiana cuochi, a cui fa capo l’Urcs in Sicilia.(Me), dell’Associazione Provinciale Cuochi Messina e allenato dal docente Mario Raciti,, dell’Iiss “Amato Vetrano” di Sciacca (Ag), dell’Associazione Provinciale Cuochi Agrigento, allenato dal docente Alessandro Lauretta. Il piatto di La Bella era: Dal campo alla tavola per un piatto circolare., dell’Iiss “Dolci” di Partinico (Pa), dell’Associazione provinciale cuochi e pasticceri di Palermo, guidato dal docente Ignazio Interrante. La ricetta di Porcasi aveva il titolo: Tra mare e terra., dell’Ipsseoa “Marconi” di Vittoria (Rg), dell’Associazione provinciale cuochi iblei, allenata dal docente Pietro Gueli. Veronica ha presentato il piatto: Quinto quarto Mare Nostrum.e capacità in cucina. Sono approdati alla finale regionale dopo avere superato le altrettanto impegnative selezioni provinciali e, come per altri eventi realizzati in questi mesi, si sono collegati dal web con la giuria, composta da Giacomo Perna (presidente Urcs); Seby Sorbello (responsabile eventi Urcs); Francesco Giuliano (responsabile compartimento giovani Urcs); Mario Puccio (Team manager del Culinary Team Sicilia); Max Ballarò (capitano del Culinary Team Sicilia).sono temi molto delicati ed attuali e certo non si arrestano nemmeno in questi tempi così difficili – ha sottolineato il presidente Urcs,– e per questo voglio ringraziare tutto lo staff di Urcs per essere stato, come sempre, prezioso e puntuale nell’organizzazione anche di questo evento, speriamo tra gli ultimi online. L’augurio, infatti, è di poterci rivedere quanto prima di presenza per i tanti appuntamenti che abbiamo in programma».– ha sottolineato il responsabile eventi Urcs,– e i nostri cuochi saranno la testimonianza diretta di come Urcs stia seguendo e applicando con molta attenzione e sensibilità le linee tracciate a livello nazionale dalla Federazione Italiana Cuochi, con il presidente Rocco Pozzulo e tutta la Dirigenza».«Lasciatemi fare un plauso sia ai ragazzi sia ai loro docenti, che sono molto spesso il nostro biglietto da visita negli Istituti alberghieri – ha ricordato, Team Manager del Culinary Team Sicilia – e voglio ricordare che questo è già il terzo importante appuntamento che abbiamo organizzato in questi mesi, dopo le selezioni regionali per il concorso Lady Chef e le selezioni per la costituzione del Team Sicilia. Un’agenda ricca di eventi, perché Urcs non si è mai fermata».«È davvero confortante – ha aggiunto il responsabile Compartimento Giovani di Urcs,– vedere i nostri. Bravi e preparati non solo sul fronte delle conoscenze tecniche, dei metodi di cottura o dell’impiattamento, ma anche sulla scelta degli ingredienti e sul loro utilizzo con il minor spreco possibile di cibo. Tutti metodi che vanno applicati alla ristorazione sul campo».«Federcuochi con le sue Unioni Regionali e, in Sicilia, con Urcs ha seminato molto bene in questi anni e questi sono i risultati – ha concluso il Capitano del Culinary Team Sicilia,– e questo ci fa ben sperare, dato che».