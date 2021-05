Un network di chef e ristoratori contro la fame e la malnutrizione

Pubblicato il 19 maggio 2021 | 16:16

U

Obiettivo della partnership: abbattere il tasso di mortalità dovuto alla malnutrizione

Il precedente di Ristoranti contro la Fame

Dalla Calabria, arriva l'aiuto dello sport

Obiettivo: abbattere il tasso di mortalità per malnutrizione

che corre da Nord a Sud della Penisola è il, organizzazione umanitaria internazionale specializzata nella lotta alla malnutrizione,Obiettivo: diffondere il diritto del cibo nel mondo.Il progetto nasce sulla scorta dicondotta da Azione contro la Fame negli ultimi sei anni, ossia la campagna. Sotto questo nome ricade una rete di un centinaio di ristoranti sparsi in tutta Italia a supporto dei progetti sul campo coordinati dall'organizzazione in 50 Paesi. Un impegno che ha raggiunto oltre 500.000 persone all’interno dei ristoranti e delle pizzerie aderenti e ha raccolto, grazie alle donazioni degli avventori, 350.000 euro: una cifra che corrisponde, esattamente, al valore di trattamenti salvavita con cibo terapeutico utili per far fronte alle esigenze di 16.000 bambini affetti da malnutrizione.e coinvolto chef del calibro di Claudio Sadler, Cristina Bowerman, Cesare Battisti, Tommaso Arrigoni, Elio Sironi, Giancarlo Morelli.“Alimentiamo la Solidarietà” è l’iniziativa nata, in Calabria, nell’ambito della prima fase dell’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19. In quella occasione,, società che milita nel campionato di serie C,per preparare i propri piatti a chi, altrimenti, non avrebbe avuto di che mangiare. Il progetto ha fornito alle famiglie calabresi più difinora.«Entrambi i network hanno come obiettivo quello dipiù vulnerabili - ha dichiarato- Nel caso specifico, l’intesa rientra nelle attività promosse da Azione contro la Fame nell’ottica di ridurre del 20% il tasso di mortalità dei bambini sotto i cinque anni nei Paesi in cui emergono dati più preoccupanti in tema di malnutrizione. Sia Azione contro la Fame che Alimentiamo la solidarietà lavoreranno insieme per coinvolgere altri chef e ristoratori in questa grande sfida».l’intreccio di questi mondi può dar vita ad una squadra vincente, capace di fare rete a sostegno delle persone, un’importante occasione di solidarietà in cui la cucina calabrese scende in campo con l’obiettivo concreto di associare alle mani sapienti di grandi chef la possibilità di innescare un meccanismo di promozione e di condivisione, a sostegno del territorio – ha aggiunto- Sono davvero orgoglioso di questa partnership».