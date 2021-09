Il Locale si avvicina alla riapertura con un nuovo chef, Simone Caponnetto

La ripartenza attesa per l'1 ottobre porta con sé una prima novità: dietro ai fornelli de Il Locale di Firenze ci sarà lo chef Simone Caponnetto. Dopo aver trascorso gli ultimi sei anni all'estero, il giovane cuoco fiorentino torna a casa per guidare la brigate del ristorante di Palazzo Concini in via delle Seggiole.

Simone Caponnetto

Dall'Australia al Giappone, passando per la Spagna: chi è Simone Caponnetto

Classe 1990, Caponnetto ha subito messo nel curriculum esperienze internazionali dopo aver concluso il percorso di studi all'alberghiero. Dall’Australia, al Regno Unito, dove al tristellato

Waterside Inn, sulla riva del Tamigi, si è confrontato con i classici della haute cuisine francese. Per volare poi in Giappone e approcciare la cucina orientale come chef de partie della brigata di Yoshihiro Narisawa, il due stelle Michelin di Tokyo. Successivamente, per più di un anno ha affiancato Heinz Beck, prima a La Pergola di Roma e poi a Montecarlo. Infine è approdato al Mugaritz di San Sebastian. Qui Caponnetto ha toccato con mano i capisaldi della cucina spagnola nella sua accezione più avanguardistica. Insomma, un bagaglio culturale di tutto rispetto per un giovane di 31 anni che unisce competenze tecniche diversificate e una buone dose di anticonvenzionalismo.

«Dopo tanti anni fuori dall’Italia, che sono stati fondamentali per la mia formazione, sono felicissimo di tornare nella mia città e di impegnarmi in un progetto così ambizioso in uno dei locali indubbiamente più suggestivi di Firenze», ha affermato il giovane chef.

Una delle sale de Il Locale

Il benvenuto de Il Locale

«Siamo felici di intraprendere questo nuovo percorso - ha dichiarato Faramarz Poosty general manager de Il Locale e de Il Cestello di Firenze - con un giovane che al talento unisce un’ampia cultura culinaria, maturata in giro per il mondo. Perché oggi il nostro obiettivo è proprio quello di proporre una cucina lontana dalle convenzioni e dalle mode, ma che nasca da una creatività cosmopolita e da una estrosa apertura mentale».