La cucina "sincera" di Umberto De Martino entra ne Le Soste

C'è Umberto De Martino dell'omonimo ristorante di San Paolo d'Argon (Bg) tra i nuovi soci de Le Soste. Per lo chef questo non è sicuramente un punto di arrivo ma un ulteriore stimolo per migliorare sempre più. La sua cucina, condotta con passione, è un impegno dedicato all’altro che si evolve, rimanendo fedele all’idea di partenza, per rendere più nitido ed efficace il messaggio nei confronti del cliente. Il percorso di questo cuoco è costellato di determinazione, caparbietà, passione e ottimismo.

Umberto De Martino

Cucina specchio dell'anima

La sua cucina riflette tutta la sua tempra: sincero, estroverso, perfezionista, De Martino è molto attento alla selezione delle materie prime, tutte di stagione e lavorate con dedizione. Capace di rielaborare i piatti e mai snaturarli, è artefice di una creatività che mira a soddisfare le papille gustative senza stravolgere l’essenza del prodotto.

Il suo obiettivo e` quello di trasformare il gusto in una foto-ricordo cosi` che, sedersi alla sua tavola, rimanga un’esperienza impressa nella memoria del commensale. La vita dello chef si ritrova tutta nella sua cucina. Una base mediterranea, la sua Sorrento, coniugata con il territorio meneghino e contaminata dalle esperienze all’estero. Il risultato sono creazioni raffinate che non rinunciano al godereccio così che, anche il commensale più esigente, può apprezzare quel divertente dialogo che il cuoco sa fare intercorrere tra le pietanze semplici e quelle sorprendenti.

La soddisfazione di De Martino

«È un privilegio e una grande emozione essere entrato a far parte dell’Associazione Le Soste. La mia è una storia caratterizzata dall’impegno, dal duro lavoro e molti nonostante. Questo onore è un importantissimo traguardo del mio mettermi costantemente in gioco e del lottare con tutto me stesso per raggiungere i miei obiettivi».