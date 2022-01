L’Associazione Cuochi Veronesi punta sui giovani

Debutto ufficiale nei giorni scorsi per l’Associazione Cuochi Veronesi, parte integrante della Fic-Federazione italiana cuochi. L’Associazione, che rappresenta a livello regionale l’Unione Cuochi del Veneto, si pone come obiettivi primari la formazione e la trasmissione della passione per questo lavoro ai ragazzi che vogliono avvicinarsi al mondo della ristorazione. In quest’ottica intende organizzare master di formazione professionali di cucina e pasticceria con maestri di alto profilo e divulgare le tecniche innovative per preparare un eccellenza nel piatto.

Il presidente Fic Rocco Pozzulo, primo a sinistra, con alcuni rappresentanti dell'Associazione cuochi veronesi

Il calendario degli eventi prevede anche competizioni locali, regionali e nazionali di allievi/studenti, professionisti e sostenitori non professionisti. L’obiettivo di fondo resta comunque l’offerta di un’occupazione lavorativa immediata interagendo con le istituzioni per creare un filo conduttore che colleghi il mondo del lavoro con l’imprenditoria.

Il direttivo

Alla serata di presentazione dell’Associazione, nel salone delle Feste di Palazzo Orti Manara a Verona, erano presenti il neo presidente Mida Muzzolon, executive chef del ristorante Ai 2 Santi, i vicepresidenti Mattia Bianchi di Villa Amistà e Dario Stragaprede di Gardaland Hotel, il presidente nazionale della Federazione italiana cuochi, Rocco Pozzulo, il presidente regionale Valter Crema, e molte altre personalità nel settore enogastronomico, tra cui il presidente dell’Associazione italiana sommelier del Veneto, Marco Aldegheri.

La ristorazione scaligera

Nel corso della serata sono stati analizzati i dati relativi alla ristorazione scaligera; il centro di Verona risulta essere passato dai 1.298 ristoranti del 2019 ai 986 del 2021. Un calo dovuto alla pandemia che ha portato molti professionisti a reinventarsi ritagliandosi un impiego nella Gdo. Le strategie future per il rilancio del settore verranno sviluppante in aprile per tre giorni a Gardaland nell’ambito del Congresso nazionale dei cuochi italiani.

Per informazioni: cuochiveronesi.com