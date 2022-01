Lo chef Umberto Bombana conquista la nona stella Michelin

La Cina ai piedi dello chef Umberto Bombana. Il cuoco bergamasco, socio Euro-Toques, che si impegna da anni a promuovere la grande cucina italiana in Asia, ha infatti recentemente conquistato la sua nona stella Michelin. L’ultimo riconoscimento è arrivato grazie a Opera Bombana il suo ristorante a Pechino, che ha ricevuto la sua prima stella. La consacrazione per lui era già arrivata nel dicembre 2011, con l'assegnazione della tanto ambita terza stella Michelin, primo e unico di tutti i ristoranti Italiani all'estero fino ad oggi. Da allora Bombana (che nel 2018 ha ricevuto l'Award di Italia a tavola) ha sempre cercato di aprire ristoranti che rispecchiassero la sua filosofia, il suo amore per la cucina italiana, la sua ricerca di preziosi ingredienti provenienti da tutto il mondo facendola scoprire all'Estremo Oriente. A livello complessivo ha eguagliato il record dello chef Enrico Bartolini, anche a lui a nove stelle.

Lo chef Umberto Bombana ha raggiunto 9 stelle Michelin

Octavium a Hong Kong è alla sua seconda stella

Octavium,il ristorante dello chef Umberto Bombana inaugurato a luglio 2017, quest'anno festeggia la seconda stella grazie all'impegno del suo resident chef Roland Schuller, del Group executive chef Bjoern Alexander e del lavoro in sala di Roy Ha e Jeff Yu. «La collaborazione con due colleghi che stimo e apprezzo molto sta portando i suoi frutti, siamo molto contenti», ha commentato lui stesso.

Octavium

8/F One Chinachem Central, 22 Des Voeux Rd Central, Hong Kong

www.hoctavium

Opera Bombana di Pechino riceve la sua prima stella

Opera Bombana a Hong Kong ha invece recentemente ricevuto la sua prima stella Michelin. Nel locale lavorano alacremente lo chef Andrea Susto. In sala c’è il restaurant manager Vincenzo Stratoti. «Con Opera abbiamo voluto portare la vera cucina italiana in Cina, siamo molto felici di questo riconoscimento!», ha dichiarato Bombana.

Opera Bombana

9 Dongdaqiao Rd, Chaoyang, Beijing, Cina, 100020

8 1/2 otto e mezzo Bombana riceve le tre stelle per l’undicesimo anno di fila

8 ½ Otto e Mezzo Bombana Hong Kong riceve le tre stelle per l'undicesimo anno consecutivo e continua ad essere l'unico ristorante italiano con tre stelle Michelin fuori dai confini italiani. In sala il prezioso contributo del General Manager e sommelier Antonello Picchedda.

8 1/2 otto e mezzo Bombana

Hong Kong Shop 202, 18 Chater Rd, Central, Hong Kong

8 ½ Otto e Mezzo Bombana Macao conferma la sua stella

8 ½ Otto e Mezzo BOMBANA Macao conferma la sua stella Michelin con lo chef Riccardo la Perna che ha lasciato il due stelle di Shanghai per seguire il ristorante di Macao. In sala Marino Braccu, già General manager al ristorante tristellato di Hong Kong.

Otto e Mezzo Bombana Macao

1031, 1/F, Galaxy Macau, Macau, China

Umberto Bombana nel suo locale 8 12 otto e mezzo Bombana

8 ½ Otto e Mezzo Bombana Shanghai è già stato premiato con due stelle Michelin

In cucina lo chef Gabriele Delgrossi, e in sala il General Manager Gianluca Fusetto tengono in alto il nome del ristorante.

Otto e Mezzo BOMBANA Shanghai

Xiejin Building, Yuanmingyuan Rd, WaiTan, Huangpu Qu, Shanghai Shi, China, 200000