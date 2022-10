Festa del Cuoco, la sfilata diventa una protesta contro il caro energia

È in corso di svolgimento a Brescia la Festa del Cuoco, l'evento che celebra San Francesco Caracciolo, Patrono dei cuochi, la cui ricorrenza cade il 13 ottobre. Oltre 700 chef, capitanati da Rocco Pozzulo, presidente della Federazione Italiana Cuochi, hanno sfilato per le strade della città lombarda. Un'occasione per stare insieme e confrontarsi che però è diventata anche un'occasione per protestare e chiedere aiuti nella battaglia contro il caro energia.

I cuochi di Fic a Brescia

Cuochi in protesta contro il caro bollette

I cuochi hanno sfilato per le vie della città per manifestare pacificamente contro il caro bollette, che sta mettendo in ginocchio tutto il comparto della ristorazione e non solo. «Siamo certi che il nuovo Governo ci aiuterà», hanno sottolineato. Insieme a Pozzulo, in prima fila nel corteo anche Alessandro Circiello, Alberto Somaschini , Riccardo Carnevali, Carlo Bresciani, Carmelo Fabbricatore, Giovanni Guadagno, Salvatore Torturo, Gianluca Masullo, Luca Santini, Giuseppe Ferraro, Giuseppe Casale e Salvatore Bruno.