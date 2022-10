La Mela di Sinisgalli e Vialetto, un viaggio tra i profumi delle colline dell’Alto Adige

Regina del menu del Ristorante Zur Kaiserkron in occasione della Festa della Mela, che vede la sua prima edizione a Bolzano dal 27 al 30 ottobre, sarà La Mela, un dessert speciale studiato a quattro mani da Filippo Sinisgalli, vice presidente di Euro Toque Italia e chef del Ristorante Zur Kaiserkron di Bolzano e Alice Vialetto, giovane pasticcera nata dal vivaio dell’hub di cucina Il Palato Italiano, per esaltare al massimo gusto e consistenze diverse di questo frutto succoso.

La Mela di Chef Filippo Sinisgalli e Alice Vialetto

Alla scoperta del dolce

Il dolce è composto da strati di cremoso al caramello, gelee di mela granny, macedonia di mela yello con cannella e briciole d’oro. Il tutto racchiuso in due strati di frolla sagomata con uno stampo a forma di mela creato appositamente per questa realizzazione. Il dolce è accompagnato da crema inglese alla cannella e polvere di lampone disidratato per un piacevole contrasto acidulo. Il tocco finale: briciole d’oro che rappresentano il lato trasgressivo del “frutto del peccato”.

La sfida è stata trasformare la mela in una nuova esperienza

«La Mela Yello dell'Alto Adige é un prodotto innovativo e a tratti sorprendete per le note aromatiche e spiccatamente esotiche -racconta Chef Filippo Sinisgalli che da circa un anno guida il ristorante Zur Kaiserkron di Bolzano e da sempre ama entrare in contatto con le eccellenze produttive del territorio - in questo piatto abbiamo voluto declinare la mela in modo tale da non perdere il focus sulla stessa ma allo stesso tempo intrecciarla con sapori più canonici della pasticceria. Chi assaggia La Mela passa dalle texture ai profumi in un viaggio tra le colline preziose di queste zone. La mela è in prodotto trasversale mette d’accordo veramente tutti, piace ai bambini, può essere gustata in tantissimi modi, molti legati alla tradizione. Per noi la sfida era quella di non essere banali e trasformarla in una nuova esperienza».

Filippo Sinisgalli (membro Euro-Toques Italia) chef del Ristorante Zur Kaiserkron di Bolzano e Alice Vialetto, giovane pasticcera nata dal vivaio dell’hub di cucina Il Palato Italiano

Un menu dedicato al frutto profumato delle colline dell’Alto Adige

Dal 27 ottobre per una settimana al ristorante Zur Kaiserkron sarà possibile gustare anche un menu dedicato proprio al frutto profumato delle colline dell’Alto Adige che prevede per cominciare un antipasto di Tartare di manzo pusterese (che viene alimentato anche con mele locali) con mela in doppia consistenza, tagliata a dadini e mescolata ad un formaggio locale fermentato sotto forma di estratto di mela, ricavato da Rotovapor e fermentato in una speciale pentola coreana che ne esalta gusto ed essenza. Si prosegue con il Risotto mantecato con burro d’anguilla e mela saltata.

Un'immagine del Ristorante Zur Kaiserkron a Bolzano

Ristorante Zur Kaiserkron

Piazza della Mostra, 1 - 39100 Bolzano

Tel 0471 028000