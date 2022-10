Addio a Lina Scopelliti del ristorante Da Mimmo di Bergamo

Bergamo perde Angelina Scopelliti, conosciuta da tutti come Lina, scomparsa questa notte a 91 anni. Insieme a Mimmo Amaddeo, mancato nel 2017, ha portato avanti per più di 65 anni la storica attività di ristorazione Da Mimmo. Aperto nel borgo storico di Città Alta dal 1956, il locale è diventato uno dei più frequentati, non solo dai bergamaschi, ma anche dai tantissimi visitatori e turisti.

Angelina Scopelliti e Mimmo Amaddeo



Cucina semplice in un palazzo ricco di storia

Da Mimmo, che è anche un ristorante dell’Alleanza di Slow Food, occupa lo spazio della Casazza, un palazzo del 1357 che un tempo era sede del servizio postale veneziano. Negli ambienti ricchi di storia si respira la passione per una cucina semplice e autentica, rispettosa dei ritmi delle stagioni e della natura. Un pensiero che si riflette in ogni piatto e che allo stesso tempo sa anche guardare avanti, verso una ricerca continua.



Da Reggio Calabria a Bergamo

Nel 1953 Lina e Mimmo si sono trasferiti da Reggio Calabria a Milano, mentre nel 1956 sono arrivati a Bergamo coronando il loro sogno imprenditoriale. Nel tempo il lavoro è cresciuto con l’apertura di altri locali, come Da Mimmo Ai Colli, il rilancio di Mimì la Casa dei Sapori, oltre a numerose altre iniziative in luoghi di pregio come l'ex monastero di Astino. Nel 2017 è nato anche il Lina Food Lab, intitolato proprio a mamma Lina, una ghost kitchen nata per servire i diversi ristoranti del gruppo, ma anche per fornire piatti pronti e prodotti alimentari di qualità a uffici, ristoranti e bar.



La Parmigiana di melanzane, piatto icona

Tra i piatti più iconici ricordiamo la Parmigiana di melanzane, preparata proprio dalla signora Lina, e la mozzarella in carrozza. L’ultima novità è la pizza Angelina, anch’essa dedicata alla mamma di Da Mimmo trattata termicamente e pronta da rigenerare nel forno di casa.



Lunedì i funerali

La salma di Lina Scopelliti, che lascia i sette figli Tati, Lilli, Paolo, Loredana, Robi, Mauro e Massimo, insieme alle rispettive famiglie, si trova nella casa di via Colleoni, 17 a Bergamo. I funerali saranno celebrati lunedì alle 15 nella vicina chiesa di Sant’Agata.