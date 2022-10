Villa Santa Maria ha celebrato i cuochi insieme ad Euro-Toques

Villa Santa Maria, in provincia di Chieti, è la patria dei cuochi. Sono centinaia i suoi cittadini che negli anni hanno scelto di lavorare nella ristorazione, spinti da un predecessore illustre. Il paese abruzzese è infatti città natale di San Francesco Caracciolo, Patrono dei cuochi, celebrato ogni anno il 13 ottobre.

Così, per il 42° anno, è tornata nel fine settimana appena trascorso la Rassegna dei cuochi, appuntamento ormai tradizionale caratterizzato da cene e show cooking, che hanno visto tra i protagonisti Enrico Derflingher, presidente di Euro-Toques, e Davide Nanni, famoso sui social per la preparazione dei piatti in maniera wild nei boschi abruzzesi e per essere entrato a far parte, da quest’anno, dello staff della trasmissione televisiva “È sempre mezzogiorno”.

Enrico Derflingher insieme agli studenti dell'alberghiero Marchitelli

Derflingher alla Rassegna dei cuochi

«È stata per me un'esperienza bella e toccante - ha sottolineato Derflingher, che per l'occasione ha preparato il suo famoso risotto Regina Vittoria - Dalla processione con il Santo, tutti vestiti da cuochi, alla festa in paese con migliaia di persone. Una menzione speciale la merita il sindaco, per il suo impegno. Come Euro-Toques vogliamo proseguire in questa collaborazione».

Accanto a Derflingher c'era infatti il primo cittadino di Villa Santa Maria, Giuseppe Finamore, anche lui cuoco, il delegato Euro-Toques Abruzzo Giuseppe Tinari, del ristorante una stella Michelin Villa Maiella, e il cuoco Walter Giardinelli, che ha studiato proprio a Villa Santa Maria.

All'orizzonte c'è già un altro grande evento. «Stiamo organizzando un appuntamento, sempre come Euro-Toques, con tutti i più grandi cuochi d'Abruzzo, per valorizzare i prodotti eccezionali di questa terra, spesso poco conosciuti», ha aggiunto Derflingher.

Walter Giardinelli, Giuseppe Finamore ed Enrico Derflingher 1/2 Derflingher davanti alla statua di San Francesco Caracciolo 2/2 Previous Next

Marchitelli, alberghiero d'eccellenza

Ma Villa Santa Maria, oltre a essere il paese dei cuochi, è casa di una grande eccellenza, lo storico Istituto alberghiero Marchitelli, fondato nel 1939. Le sue cucine si sono aperte in occasione della Rassegna e hanno visto ai fornelli anche Derflingher. «È un alberghiero molto importante, con strutture di livello e sei bellissime cucine - ha evidenziato il cuoco - Un'istituzione che è un punto di riferimento per l'intero territorio».

Derflingher e Giardinelli insieme a Teresa Ricci e Angela Salvitti, vice presidi dell'alberghiero Marchitelli

L'amore per la cucina di Villa Santa Maria, come detto, è di lunga data e si respira a pieni polmoni in paese. «È stato bello - ha concluso il presidente di Euro-Toques - incontrare grandi cuochi, ora anziani, che hanno dedicato tutte la vita alla nostra professione portando in giro per le grandi cucine del mondo il nome dell'Italia e dell'Abruzzo».