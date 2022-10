Nella cucina del Remulass è arrivato Francesco Vitale

Le redini della cucina di Remulass, piccolo e curato bistrot caratterizzato da una forte impronta vegetale e fratellino del Ristorante Ratanà, sono da pochi giorni passate nelle mani di Francesco Vitale.

Chi è Francesco Vitale, nuovo cuoco del Remulass

Classe ’88 e brindisino di nascita, Francesco, appena finiti gli studi, ha cominciato a viaggiare tra Amsterdam, Bruxelles e infine Londra, dove è rimasto per quattro anni.

È nella capitale inglese che Francesco ha avuto la possibilità di formarsi al fianco di grandi chef della ristorazione mondiale come Joel Robuchon, Heston Blumenthal, fino ad approdare nelle cucine di Simon Rogan, prima al Fera at Claridge’s, e in seguito all’Enclume e alla sua Farm, dove il percorso ha plasmato il suo stile e la sua personalità.

Dopo esser tornato in Italia, nel 2018 è entrato nella brigata del Seta, ristorante dell’hotel “Mandarin Oriental” di Milano, come Junior Sous Chef di Antonio Guida. Dopo appena due anni ha preso in mano la gestione del bistrot dell’hotel.

«Nei posti grandi, come quelli in cui ho lavorato, si perde un po’ il contatto con il cliente. In linea con i valori del posto, voglio incanalare la cura e la tecnica delle cucine di alto livello che ho frequentato in un concetto più dinamico, come Remulass. Qui, creare un rapporto con l’ospite, viverlo al tavolo, non solo è possibile, bello e stimolante, ma necessario», dice Francesco. E continua: «Voglio far parte di un posto concreto, lavorando con le materie prime di piccoli produttori con cui posso avere scambi diretti, scambiandoci consigli e suggerimenti, arricchendoci entrambi a beneficio dei nostri ospiti. Attraverso la mia cucina, voglio raccontarmi ed esprimere tutto ciò che ho imparato finora».

Il nuovo menu del Remulass

Già al primo incontro con Federica Fabi, responsabile del ristorante Remulass, è nata una grande intesa che ha condotto Chef Vitale a sposare appieno il progetto e a intraprendere questo viaggio fianco a fianco con chi lo abita dall’apertura.

La nuova carta sarà un’evoluzione dei piatti sin qui proposti, con una grandissima attenzione alle verdure e frutta di stagione, proposti in chiave golosa. Gusto, rispetto, tecnica e cura senza compromessi. Da oggi, lunedì 24 ottobre 22, partirà la nuova carta con i piatti dello Chef, come il “Ceviche di mela e remulass”, lo “Sgombro marinato con latte di mandorle e cetrioli” e la “Panna cotta montata al fieno, zucca e polenta”.

Sgombro marinato con latte di mandorle e cetrioli
Panna cotta montata al fieno, zucca e polenta

Remulass

Via Nino Bixio 21 - 20129 Milano

Tel 0252517356