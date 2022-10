Sport e alta cucina per far del bene: Ristogolf dona 15mila euro in beneficenza

Con la tre giorni dal 30 settembre al 2 ottobre 2022 si è chiuso ufficialmente il Circuito Ristogolf 2022 by Allianz, percorso itinerante che unisce sport, cucina e divertimento, strizzando l’occhio alla beneficenza. Si chiama “10 Years Ristogolf”, organizzato da Dario Colloi in collaborazione con il presidente dell’associazione Enrico Cerea e il vicepresidente Giancarlo Morelli, l’evento conclusivo che ha magistralmente chiuso il sipario sull’edizione ‘22 al Grand Hotel Rimini, cinque stelle lusso, riuscendo - tra cene di gala con grandi chef, brindisi e ovviamente sport - a raccogliere ben 15mila euro da devolvere a favore del progetto Hol4All di Fondazione Allianz UMANA MENTE.

La consegna dell'assegno a UmanaMente

La beneficenza di Ristogolf

Ristogolf fin dalla sua fondazione non trascura l’opportunità di ritagliare spazio, tra una partita di golf e le tante espressioni della grande cucina italiana, alla beneficenza. Anche quest’anno, infatti, durante la chiusura dell’evento 10 Years Ristogolf, è stato consegnato un assegno del valore di 15mila euro a sostegno del progetto Hol4All di Fondazione Allianz UMANA MENTE.

Il progetto della fondazione ha così un nuovo finanziamento per rafforzare l’impegno nell’organizzazione di vacanze e attività dedicate a bambini con malattie rare insieme alle loro famiglie. Occasioni, quelle create dal progetto, di reale inclusione, che aiutano bambini affetti da malattie rare o da grave disabilità, a ritrovare la serenità.

A Rimini l'evento finale

Il Grand Hotel Rimini e il Rimini Verucchio Golf Club sono stati i due fuochi attorno ai quali si è svolto “10 Years Ristogolf”. Una tre giorni che ha ricordato come ben si possano fondere la convivialità, lo sport e l’alta cucina. I finalisti del Circuito Ristogolf 2022 by Allianz hanno gareggiato il sabato 1° ottobre, muovendosi tra le 18 buche del campo, godendo inoltre dei test drive di Penske Cars, dei servizi offerti dal centro “Dolce Vita Spa” e scoprendo la migliore cucina italiana nelle serate d’eccezione organizzate presso le sale dell’hotel cinque stelle lusso della Riviera. Tanti i piatti degustati anche durante la manifestazione, tra una buca e l’altra, immancabile accompagnamento, quello del jingle di Ristogolf 2022, ad allietare ospiti e curiosi in un weekend di divertimento, buon cibo e beneficenza.

Il Grand Hotel di Rimini

A fare da contorno alla giornata di gioco conclusa con le premiazioni della gara, la prima cena con protagonista il territorio della Romagna, rappresentato da ben dieci chef, durante la quale hanno dato il benvenuto agli ospiti il Dott. Domenico Martiello in rappresentanza del Title Sponsor Allianz, e i padroni di casa Paola Batani per il gruppo Batani Select Hotels, Claudio Angiulli direttore del Grand Hotel Rimini e Claudio Di Bernardo resident chef. Dopo la premiazione della Miglior Buvette del Circuito Ristogolf 2022 by Allianz, il cui premio in collaborazione con l’Associazione Le Soste è assegnato al ristorante Castelconturbia dell’omonimo Golf Club, non poteva mancare la torta di compleanno accompagnata dall’omaggio di Giancarlo Morelli e Dario Colloi a chi dietro le quinte ha contribuito alla crescita di Ristogolf in questi dieci anni.

Mentre la seconda serata di gala, ha lasciato spazio ai ringraziamenti agli Sponsor del Circuito, con l’esperta direzione del noto volto televisivo Simona Ventura e alla consegna di un assegno del valore di 15mila euro al progetto Hol4All di Fondazione Allianz UMANA MENTE.

Al Rimini Verucchio Golf Club

Alta cucina italiana

Ha superato le aspettative, 10 Years Ristogolf, che quest’anno ha scelto una location d’eccellenza per festeggiare la fine del Circuito giunto al suo decennale. Nelle sale del Grand Hotel Rimini ben due cene di gala hanno intrattenuto gli ospiti, dando il giusto risalto alla Cucina italiana nelle sue diverse declinazioni. La prima sera ben 10 chef del territorio (un omaggio all’anniversario della manifestazione) hanno dato risalto alla Romagna tutta in cucina.

Nomi che rappresentano la zona e la sua tradizione, come Claudio Di Bernardo (resident chef Grand Hotel Rimini), Roberto Scarpelli (Palace Hotel Milano Marittima), Riccardo Agostini (Ristorante Il Piastrino a Pennabilli - Rn), Gregorio Grippo (Ristorante La Buca a Cesenatico - Fc), Mariano Guardianelli (Ristorante Abocar Due Cucine a Rimini), Raffaele Liuzzi (Ristorante Locanda Liuzzi a Cattolica - Rn), Massimiliano Mussoni (Ristorante La Sangiovesa a Santarcangelo di Romagna - Rn), Gianpaolo Raschi (Ristorante Guido 1946 a Rimini), Fabio Rossi (Ristorante Gente di Mare a Cattolica - Rn) e Silver Succi (Quartopiano Suite Restaurant a Rimini).

La vera ciliegina sulla torta, Ristogolf l’ha messa in occasione della seconda serata, magistralmente diretta da Dario Colloi insieme a Simona Ventura, che ufficialmente ha concluso la 10ª edizione del Circuito: una cena gourmet a più mani, che ha visto protagonisti ai fornelli il vicepresidente dell’associazione Giancarlo Morelli (ristorante Giancarlo Morelli a Milano), Pier Giorgio Parini (chef consultant Koppert Cress), Marco Stagi (Ristorante Bolle a Lallio - Bg) e il resident chef Claudio Di Bernardo.

I due speciali menu

Menu Cena della Romagna

Claudio Di Bernardo - Ris’otto e Mezzo… dedicato a Federico Fellini: Parmigiano Reggiano, salsa di mosto cotto, mela Golden

Raffaele Liuzzi - Coppa di testa di branzino chiuso come un riccio di mare

Riccardo Agostini - Lattuga, latticello e caviale

Silver Succi - Passatello al pesce con borsotti e vongole

Massimiliano Mussoni - Zuppa di cipolla con manfrigoli, Parmigiano Reggiano Vacche Rosse, aceto balsamico riserva 12 anni

Roberto Scarpelli - Ricciola caramellata su mattonella al sale di Cervia, gelatina di agrumi, crumble di salicornia

Gregorio Grippo - Tonno tonnato, crème brulée di nocciola, pomodoro, olive ed erbe aromatiche

Gianpaolo Raschi - Zuppa di vongole

Mariano Guardianelli - Seppia bollita, pomodoro, salvia e lardo

Fabio Rossi - Trofello ripieno di scarola, olive, pane fritto, in guazzetto di datterini e finocchietto

Menu Cena di Gala

Claudio Di Bernardo - Il Benvenuto

Marco Stagi - Cuore di lattuga, tuorlo marinato, rucola e beurre blanc

Claudio Di Bernardo - Cappelletto romagnolo cacio e pepe

Giancarlo Morelli - Cernia cotta su BBQ Kamado, cappero, pomodoro e tartufo nero

Pier Giorgio Parini - Basilico, liquore al dragoncello, erbe fresche

In abbinamento le cantine Santa Margherita, Mesa, Kettmeir e Cà Maiol di Santa Margherita Gruppo Vinicolo, birra Hordeum e acqua Valverde.

La torta per celebrare i dieci anni di Ristogolf