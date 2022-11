Aimo e Nadia, due giovani cuochi alla guida di Voce e BistRO

Squadra che vince non si cambia ma si ruota. Saranno i cuochi Lorenzo Pesci e Sabrina Macrì, già del Gruppo Aimo e Nadia, a guidare rispettivamente il ristorante Voce Aimo e Nadia, in piazza della Scala a Milano, riferimento della cultura gastronomica negli spazi del Museo delle Gallerie D’Italia, e BistRO, sempre a Milano e luogo in cui l’eccellenza gastronomica si intreccia con gli spazi allestiti da Rossana Orlandi in collaborazione con Etro.

Lorenzo Pesci e Sabrina Macrì



Giovani protagonisti

Questo duplice cambiamento conferma la filosofia del gruppo, guidato dai cuochi Alessandro Negrini e Fabio Pisani, membri di Euro-Toques Italia, e da Stefania Moroni, figlia dei fondatori, che da sempre credono nella valorizzazione dei giovani talenti, un’opportunità anche per mantenere viva e riattualizzare la storia dell’insegna Aimo e Nadia e al contempo dare spazio alla loro passione, creando percorsi professionali concreti e virtuosi.



Pesci, promessa under 30 dell’alta cucina

Lorenzo Pesci, giovane marchigiano della provincia di Macerata e promessa under 30 dell’alta gastronomia italiana, è cresciuto nella brigata di Carlo Cracco fino a che, nel giugno 2020, è stato scelto dal Gruppo Aimo e Nadia per essere il cuoco di BistRo. Il talento poliedrico di Pesci si sposta adesso da Voce in cui porterà la sua creatività e la gioia nello sperimentare in cucina, ma sempre nel segno della valorizzazione della materia prima.



Il nuovo menu di Voce

Con il suo nuovo incarico al ristorante Voce, Pesci proporrà un menu incentrato su materie prime eccellenti italiane, reinterpretate in chiave gourmet, come ad esempio il Carciofo fondente con patata della Sila, pecorino e uovo di fattoria morbido o il Risotto Gran Riserva Carnaroli con nocciola Tonda Gentile, maggiorana e arancia. Uno stile quello di Pesci ispirato alla “modernità creativa” ma nell’alveo di una cucina in cui sapori e prodotti sono sapientemente scelti, rispettati e valorizzati.

Carciofo fondente con patata della Sila, pecorino e uovo di fattoria morbido



Approda, invece, nella cucina del BistRo Sabrina Macrì che, dopo aver frequentato l’Alma Scuola internazionale di cucina italiana entra nella famiglia Alajmo lavorando al Ristorante Quadri di Venezia. Nel 2018 arriva Milano ed entra nella brigata di Voce per poi approdare - nel 2019 - a Il Luogo, sotto la guida professionale dei cuochi Negrini e Pisani che, come maestri e mentori, l’hanno supportata e spronata affinché potesse far emergere il suo talento e affermarsi come giovane donna alla guida di un’importante insegna della ristorazione milanese.



Al BistRO l’Italia al centro

Macrì, con una ottima esperienza nella partita dei primi al Luogo, porterà al BistRO quell’impronta di italianità che già Nadia Moroni, anche lei grande signora dei primi, aveva fatto con tenacia e sensibilità femminile a Il Luogo, proponendo piatti che esaltavano il singolo ingrediente e valorizzavano il ricchissimo patrimonio enogastronomico nazionale, per una cucina che ha sempre avuto come elemento centrale la qualità degli ingredienti.

Risotto Gran Riserva Carnaroli, zafferano, parmigiano Bonat e riduzione di ossobuco



La cuoca ha l’importante compito di riproporre quello stile che da sempre caratterizza la cucina a marchio Aimo e Nadia, inclusi alcuni classici, come il Risotto Gran Riserva Carnaroli, zafferano, parmigiano Bonat e riduzione di ossobuco oppure la Tartare di Fassona piemontese di Martini, nocciola e bagnetto verde dando anche un’impronta personale alla proposta culinaria del BistRo, tempio del Made in Italy che unisce il fascino di una location di design, vestita del fashion touch di Etro, ai piaceri del gusto e della convivialità.



L’impero gourmet di Aimo e Nadia

Il Gruppo, costituito oggi da Il Luogo, ristorante 2 Stelle Michelin, BistRo Aimo e Nadia e il ristorante caffetteria Voce Aimo e Nadia, è guidato da Negrini e Pisani e da Moroni, figlia dei fondatori, che proseguono il percorso iniziato da Aimo e Nadia, 60 anni fa, lavorando fianco a fianco, per sviluppare il loro progetto che, tra memoria gustativa e contemporaneità, ha l’obiettivo di esaltare e celebrare la cultura gastronomica italiana.



Voce Aimo e Nadia

Piazza della Scala 6 -20121 Milano

Tel 349 3273374



BistRo Aimo e Nadia

Via Matteo Bandello 14 – 20123 Milano

Tel 02 48026205