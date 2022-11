Dalla Sicilia alle Dolomiti: Dario Pandolfo al Merano Wine Festival

Gli antichi amori non si scordano… E l’Alto Adige per Dario Pandolfo è stato casa, scuola, professione negli anni cruciali della sua formazione. Un filo di passione ed amore lo lega ai due territori: Dolomiti e Sicilia, che rappresentano oggi l’alfabeto sensoriale della sua cucina. Per questo, senza indugi, Dario, cuoco del Cala Luna, ristorante dell'Hotel Le Calette di Cefalù, ha accettato la proposta di gestire come visiting chef la cucina del Kurhaus di Merano durante l’appuntamento più importante dell’anno: il Merano Wine Festival 2022.

Dario Pandolfo, cuoco del Cala Luna di Cefalù

Dario Pandolfo al Kurhaus di Merano

Da venerdì 4 a lunedì 7 novembre al Kurhaus la brigata del Cala Luna guidata da Dario Pandolfo proporrà un Menu Degustazione ed una Carta Light Lunch di ispirazione mediterranea, con la moderna impronta siciliana proposta al ristorante fine dining dell’Hotel Le Calette. Piatti che stanno facendo apprezzare la sua cucina al pubblico italiano ed internazionale e che gli hanno consentito di essere incluso tra i 10 finalisti dei TheFork Awards by Identità Golose 2022.

L'interno del Kurhaus di Merano

La cucina del Cala Luna esprime un profondo legame con la terra madre e la consapevolezza di avere tra le mani un immenso patrimonio gastronomico. La natura stessa è fonte di ispirazione. Tutta la materia prima utilizzata proviene da una filiera cortissima e selezionata fatta di contadini, allevatori, pescatori e produttori esclusivamente siciliani, che lavorano in maniera appassionata, etica e sostenibile e tramandano il loro sapere di generazione in generazione. Anche un singolo ingrediente della cucina povera può trasformarsi e dare vita ad un grande piatto, in cui gusto ed equilibrio convivono armonicamente.

Il ristorante Cala Luna dell'Hotel Le Calette di Cefalù

