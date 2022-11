Tommaso Arrigoni “trasloca”: il suo Innocenti Evasioni cambia sede

Innocenti Evasioni, 1 stella Michelin dal 2009, il ristorante di proprietà dello chef Tommaso Arrigoni, membro di Euro-Toques, fondato nel 1998 nel quartiere Cagnola a Milano, in una piccola via privata dove un tempo c’era una cascina, nel 2023 cambierà indirizzo. L’ingresso nella nuova sede - ancora sotto silenzio – avverrà nel 2023, allo scoccare del 25° anniversario dell’apertura del ristorante, segnando l’inizio di una nuova era per Innocenti Evasioni e per lo stesso chef.

Tommaso Arrigoni, chef e proprietario di Innocenti Evasioni

Innocenti Evasioni cambia location, ma resta a Milano

Tommaso Arrigoni, chef-imprenditore (al suo attivo oltre Innocenti Evasioni anche Arrilonga, azienda agricola, e Innocenti Evasioni Gourmet Factory, scuola di cucina, lab di consulenza e banqueting, che vanta collaborazioni nel comparto food a livello nazionale e internazionale), nel dare l’annuncio sottolinea l’importanza di questo cambio sede, «è un passo che rappresenta per me un’ulteriore crescita professionale, la scelta di una sede più prestigiosa mi permetterà infatti di spingere su quelli che sono da sempre i tre cardini della mia attività: cucina, servizio e location. I nuovi spazi – che nel design degli interni ricorderanno con una nota discreta quelli di via della Bindellina – daranno una carica energetica al mio percorso di cucina».

Innocenti Evasioni, il ristorante di oggi

Innocenti Evasioni oggi significa una team di 11 persone (6 nella brigata di cucina, 4 in sala e 1 in ufficio), con una sala di 150 mq per 40 coperti e, nella bella stagione, 4 tavoli nel giardino esterno. L’offerta alla carta è completata da 2 menu degustazione – “Degustazione” e “6 mezze” (costituito da mezze porzioni), ciascuno dei quali con la possibilità di abbinamento vini. La carta dei vini include 300 etichette, tra italiane e straniere. Cambiare sede, spiegano dal ristorante, vuole dire consolidare il team investendo inoltre su spazi più confortevoli, servizi all’avanguardia e avere una cucina più performante e sempre più sostenibile, facendo crescere anche il livello dei piatti.

Innocenti Evasioni nella sua attuale sede nel quartiere Cagnola

Chi è Tommaso Arrigoni

Classe 1971, dopo gli studi alberghieri al Carlo Porta di Milano, lavora per importanti ristoranti in Italia e all’estero. La sua formazione nell’alta cucina si consolida come sous-chef presso il Ristorante Sadler di Milano, dove affina tecnica e rigore. Nel 1998 fonda il ristorante Innocenti Evasioni, al quale viene assegnata la prima Stella Michelin nel 2009, confermata sino al 2022. Nel 2007 fa il suo ingresso nella prestigiosa Associazione Jeunes Restaurateurs d’Europe, dove ricopre anche la carica di Vicepresidente.

La sua cucina, elegante e concreta è ispirata ai grandi piatti della tradizione italiana e milanese, nel rispetto di una cultura culinaria che va esaltata con costanti miglioramenti, impiegando tecniche moderne e materie prime di eccellenza. È chef consulente e project manager di aziende di settore a livello nazionale e internazionale, per alcune delle quali ricopre il ruolo di testimonial e brand Ambassador, per altre si occupa invece di progetti di riorganizzazione, riposizionamento, sviluppo.

Ha fondato insieme alla moglie Vanessa Paglialonga Arrilonga, tenuta in Monferrato (Piemonte) per la produzione e commercializzazione di vino biologico. Contestualmente ha inaugurato Innocenti Evasioni Gourmet Factory, uno spazio dedicato alla divulgazione della cultura del cibo attraverso corsi di cucina, team building e laboratori di sperimentazione e consulenza a disposizione di importanti brand del mondo food.

È autore del libro “Uno chef senza Sprechi. Cucinare senza buttare via (quasi) nulla” (Guido Tommasi Editore, Milano, 2019), consulente di rubriche e ricette per testate di cucina, ospite televisivo in programmi di rilievo, sempre nel settore enogastronomico. Gli anni della pandemia sono serviti a razionalizzare i progetti in essere e quelli in divenire, che oggi confluiranno nel nuovo Innocenti Evasioni.