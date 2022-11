I cuochi Euro-Toques per il Gorgonzola Dop Bassi

Una serata speciale per conoscere il Gorgonzola Bassi Dop, dell’omonima azienda Bassi Gorgonzola di Marano Ticino (No), insieme ad altri prodotti di eccellenza che caratterizzano l'Alta Cucina. Questo l'obiettivo dell'ottima cena che si è svolta il 25 novembre all’Hotel de la Ville di Monza e che ha visto in campo 11 cuochi di Euro-Toques Italia.

I cuochi di Euro-Toques Italia con la Guida e Daniele Bassi



Le creazioni dei cuochi Euro-Toques

Durante la serata, una squadra di undici cuochi dell’associazione, capitanata da Enrico Derflingher, ha realizzato piatti pensati per esaltare le qualità uniche di questo formaggio; cinque piatti sono stati presentati come aperitivi e sei di queste creazioni sono state poi degustate durante la cena. I cuochi, ambasciatori del gusto, dell’eccellenza e delle tradizioni gastronomiche italiane, hanno interpretato magistralmente il formaggio prodotto dell’azienda Bassi Gorgonzola.Nellle creazioni anche altre materie prime i cui produttori sono partner di Eurotoques, il Riso Campo dell'Oste, lo zafferano OroRosso, l'olio EVO I&P Ione Zobbi, la cantina Costaripa, la cantina Marchesy dui Gresy e la cantina Nera vini.

Nel dettaglio i piatti assaggiati durante la serata sono stati:

“Bottone di guancia di vitello e sfera di Elit Bassi gorgonzola Dop glassata al basilico” di Cristian Benvenuto del Ristorante La Filanda di Macherio (Mb). In abbinamento Mattia Vezzola metodo classico Costaripa Rosé magnum.

del Ristorante La Filanda di Macherio (Mb). In abbinamento Mattia Vezzola metodo classico Costaripa Rosé magnum. “Tartare di carni selezionate, crema di Elit Bassi gorgonzola Dop, tartufo, nocciole, croccante di bisciola” di Gianni Tarabini del ristorante La Presef (una stella Michelin) nell’Agriturismo la Fiorida a Mantello (Co). In abbinamento Mattia Vezzola metodo classico Costaripa Rosé magnum.

del ristorante La Presef (una stella Michelin) nell’Agriturismo la Fiorida a Mantello (Co). In abbinamento Mattia Vezzola metodo classico Costaripa Rosé magnum. “Mischiato potente di Gragnano al burro tartufato, Nduja e crema di Elit Bassi gorgonzola Dop” di Tommaso Arrigoni del ristorante Innocenti Evasioni (una stella Michelin) di Milano. In abbinamento Costaripa RosaMara Valtenesi 2021 magnum.

del ristorante Innocenti Evasioni (una stella Michelin) di Milano. In abbinamento Costaripa RosaMara Valtenesi 2021 magnum. “Riso Campo dell’Oste, Gran Vittoria Bassi gorgonzola Dop, zafferano OroRosso e agoni missoltini” di Enrico Derflingher. In abbinamento Costaripa RosaMara Valtenesi 2021 magnum.

In abbinamento Costaripa RosaMara Valtenesi 2021 magnum. “Vitello macelleria Fratelli Varvara alla salvia e Elit Bassi gorgonzola Dop” di Fabio Silva del Derby Grill nell’Hotel De La Ville di Monza. In abbinamento Barbaresco "Gaiun Martinenga" Marchesi di Gresy 2017 magnum.

del Derby Grill nell’Hotel De La Ville di Monza. In abbinamento Barbaresco "Gaiun Martinenga" Marchesi di Gresy 2017 magnum. “Semifreddo Elit Bassi gorgonzola Dop, gel di zucca, lampone e menta” di Antonio Consonni del ristorante Cenacolo dei Pittori di Besana Brianza (Mb). Nera vini Igt "Anamalia singolare".

Hanno cucinato gli aperitivi: Marco Valli, chef consultant a Saint Moritz, Maria Ida Anghileri dell'agriturismo il Ronco di Garlate (Lc), Salvatore e Vincenzo Butticè del Moro di Monza, Pietro Scelzo, sous chef del Zurkaiserkrone di Bolzano e Matteo Scibilia di Piazza la Repubblica di Milano.

Gorgonzola, passione di famiglia lunga oltre 130 anni

I cuochi, con queste creazioni, hanno esaltato al massimo il Gorgonzola della famiglia Bassi, un prodotto che è una vera e propria passione da oltre 130 anni. La Bassi spa ha, infatti, origini antiche che risalgono alla fine dell’Ottocento, quando Giovanni Bassi iniziò a dedicarsi alla raccolta ed alla lavorazione del latte per produrre Gorgonzola Dop. Fino al 1955 l’attività venne svolta ad Oleggio (No), città natale di Giovanni. A Giovanni si affiancò il figlio Giuseppe, nato nel 1912, che non esitò a seguire l’attività intrapresa dal padre.

Negli anni ‘60 l’erede di Giuseppe, Nardo Bassi, decise di porre maggiore attenzione al ciclo produttivo del prodotto: raccolta del latte, caseificio, stagionatura ed il confezionamento del Gorgonzola Dop. L’azienda si specializzò nell’attività di porzionamento ottenendo la prima licenza per il confezionamento, dal Consorzio di tutela del formaggio Gorgonzola, la numero 881001. Negli anni ‘80 la Bassi Spa raggiunse il massimo della propria espansione e completezza produttiva. I figli di Nardo, Daniele e Nicoletta rappresentanti della quarta generazione, hanno dato seguito alla tradizione di famiglia Bassi rafforzando e innovando sempre più il processo e l’organico. Nel 1995, grazie all’intuito e all’esperienza di Daniele Bassi l’azienda è stata dotata delle più moderne tecnologie casearie e di produzione di fermenti lattici ad inoculo diretto, divenendo tra i più innovativi siti produttivi di Gorgonzola Dop.

Nicoletta e Daniele Bassi



Nel 2000 al termine degli studi Nicoletta Bassi perfeziona la parte commerciale dell’azienda con il continuo inserimento di nuovi clienti nazionali ed internazionali, contando su una capillare rete commerciale italiana ed estera.

Oggi la Bassi Spa a Marano Ticino, vanta lo sviluppo dell’intero ciclo produttivo dalla raccolta latte, produzione, stagionatura e confezionamento del Gorgonzola.

Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola



Gorgonzola Bassi: espressione del territorio

Il Gorgonzola è uno dei formaggi più conosciuti ed apprezzati al mondo. La sua produzione non può prescindere da un legame profondo con la sua zona di produzione, che si estende dalle province più a est di Brescia e Cremona, fino a quelle più a ovest di Cuneo e Biella. La Bassi Spa si trova nel cuore della zona di produzione del Gorgonzola Dop: la provincia di Novara. Proprio da questa zona arriva il latte che viene meticolosamente selezionato e controllato secondo parametri microbiologici, fisico-chimici ma anche di benessere animale e sostenibilità ambientale.

I cuochi di Euro-Toques al lavoro nelle cucine del Derby Grill



Massima attenzione all’ambiente

La sostenibilità, il packaging e le metodologie di produzione all’avanguardia, sono un punto di forza dell’azienda che, da sempre, punta all’eccellenza del prodotto, valorizzando il territorio e rispettando l’ambiente.

Per raggiungere l’autosufficienza energetica, l’azienda ha pensato di aggiungere al già presente impianto fotovoltaico che garantisce una resa pari a 200 kw, un investimento aziendale che va ad arricchire il progetto avviato, rendendola indipendente dalla rete elettrica al 90%.

Recuperare il recuperabile è anche alla base del progetto messo a punto per l’impianto dell’area del caseificio Bassi, in cui vi è un continuo scambio tra flussi di acqua calda/fredda a garanzia di un recupero dell’energia termica evitando di dissipare inutilmente calore.

Un momento della preparazione dei piatti



Oltre all’energia termica anche l’acqua, bene prezioso, viene sapientemente riutilizzata laddove l’impianto lo consente. Le acque dei lavaggi vengono depurate e riutilizzate nel rispetto delle corrette prassi igienico sanitarie garantendo di dimezzare il normale consumo idrico.

L’azienda è anche molto attenta alle materie plastiche prendendo la decisione di ridurre del 30% la plastica presente in una singola confezione, alla ricerca costante di materiali riciclabili al 100% e nuovi materiali provenienti da sofisticate procedure di recupero che garantiscono un nuovo utilizzo dei polimeri plastici anche per il settore food. La Bassi Spa è attenta alla possibilità di servirsi di nuovi materiali tecnologici per fronteggiare il problema odierno dei rifiuti e della loro gestione eco sostenibile.