A Davide Atzeni la terza edizione del Premio Mesa

Sardegna sotto i riflettori a Milano presso l’Hub Identità Golose, dove si è svolta la finale della 3ª edizione del Premio Mesa, il concorso regionale dedicato a giovani cuochi e ristoratori emergenti sardi promosso da Cantina Mesa (Santa Margherita Gruppo Vinicolo).

Incoraggiare i giovani

Fondata da “Il” pubblicitario Gavino Sanna nel Sulcis Iglesiente, la casa vinicola si è posta il punto d’onore di incoraggiare i professionisti sardi tra i 20 e i 35 anni determinati a sviluppare le proprie competenze e l’impegno nel settore. E lo ha fatto attraverso un concorso che quest’anno permette al vincitore di frequentare un Master di alta formazione con oggetto “Pane e Lievitati con Grani Antichi” presso l’Accademia Niko Romito. L’obiettivo è aumentare il patrimonio di competenze da poter restituire al territorio.

Una Tiffany del vino

«Sono sardo tantissimo – ha dichiarato Gavino Sanna, presidente della giuria e artefice del concorso – L’idea di fondo è creare in Sardegna una sorta di Tiffany del vino. Fare un punto di arrivo per giovani che vogliono lavorare. Oggi sono qui tre finalisti, tre realtà diverse di Sardegna». Hanno superato le selezioni e sono approdati a Milano Davide Atzeni (ristorante Coxinendi di Sanluri, VS), Alessandro Impera (ristorante Fradis Minoris di Pula, Ca), Fabrizio Sechi (ristorante Mere di Olbia, Ss).

La giuria

I piatti che hanno proposto sono stati giudicati da Paolo Marchi, ideatore e curatore di Identità Golose, Maddalena Fossati, direttrice de La Cucina Italiana e Traveller, Pietro Pio Pitzalis, fondatore e direttore di Reporter Gourmet, Sergio Mei, per un ventennio executive chef del Four Season Hotel di Milano e membro del Comitato scientifico di Italia a Tavola, Alberto Piras, sommelier de Il Luogo di Aimo e Nadia, due stelle Michelin di Milano.

Piatto ricco di storia

Si è imposto Davide Atzeni con Monte Prama, che ha ripreso la storia del territorio riproducendo il volto di uno dei Giganti, sculture nuragiche del Monte Prama,. Un antipasto vegetariano a base di ingredienti di varie zone della Sardegna: bietole del Campidano, cedro selvatico del Monte Linas in confettura, crema di cardo, lenticchie, cicerchia della Marmilla essiccate, castagne cotte all’alloro, bottarga di Cabras. In abbinamento, Galesa 2020 Valli di Porto Pino Igt della Linea Incanto di Cantina Mesa. Da vitigno autoctono a bacca bianca, è un vino fresco, dinamico e autorevole.

Sapori d'infanzia ed entroterra

Alessandro Impera ha proposto Mugheddu, bottarga, cavolfiore, olive pizz’e carraga, agrumi e santolina. Un mosaico gastronomico che vede al centro il muggine, pesce che lo riporta ai sapori dell’infanzia. Una ricetta scadita da assaggi, coda compresa, da degustare con Brama Syrah Valli di Porto Pino Igt (Linea Sogno): pieno, intenso, appagante. L’entroterra ha ispirato Pascolo Brado di Fabrizio Sechi. Un piatto dallo spirito antico interpretato da pecora, pane raffermo e brodo di pecora accompagnato da Galesa 2020 Valli di Porto Pino Igt.

Sorsi e Morsi di Sardegna

In chiusura la cena Sorsi e Morsi di Sardegna a cura di Frades-Porto Cervo (Milano) firmata da Roberto Paddeu. Tavola ricca e raffinata con Sandwich di triglia con maionese al lentisco, Spring roll di filindeu, pensiero di agnello, erbette amare e lampone, Calurgiones al tartufo nero e jus di vitello, Capretto e verza, Tuttocioccolato, mandorle, limone e salvia. In sfilata, per Cantina Mesa,

Opale Vermentino di Sardegna Doc 2021, Galesa 2020 Valli di Porto Pino Igt, Buio Buio Carignano del Sulcis Riserva 2019, Fonterosso Carignano del Sulcis Doc Passito 2019.

