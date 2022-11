Da Contrasto un viaggio tra Molise, Sicilia e Francia

Un viaggio del gusto, che parte dal Molise e passando per la Sicilia vola fino in Francia. È ciò che aspetta i commensali che il 14 novembre decideranno di prendere parte alla cena a 6 mani Sapori d'Autunno in programma al ristorante Contrasto di Cercemaggiore, in provincia di Campobasso. Il padrone di casa, il cuoco Lucio Testa, ospiterà infatti lo chef consultant Giovanni Croce e Bernard Fournier del ristorante Da Candida, una stella Michelin, e membro di Euro-Toques.

La sala di Contrasto a Cercemaggiore

Cena a 6 mani da Contrasto a Cercemaggiore

I tre cuochi si conoscono da tempo. Sia Croce sia Testa sono stati infatti in passato collaboratori di Fournier. «Quando un ex bravo collaboratore, che da tre anni ha aperto il suo ristorante a casa sua, ti chiede di venire a fare una cena con un altro ex bravo collaboratore, cosa rispondi? Di certo sì, con gran piacere - ha raccontato Fourier - Dunque sarò in Molise per la prima volta da quando sono in Italia, dal 1984».

La locandina dell'evento

Per info e prenotazioni è possibile chiamare lo 0874-799230 o il 328-3757462 o in alternativa scrivere a info@contrastoristorante.it.

Contrasto

Via Roma 55, 86012 Cercemaggiore (Cb)

Tel 0874799230