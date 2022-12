Il Ristorante Pepe Rosa dà il benvenuto al cuoco Domenico Perna

Il Ristorante gourmet Pepe Rosa, nato dall’idea imprenditoriale di Antonio Magistro, dà il benevenuto al giovane chef under 30 Domenico Perna, che sarà alla guida e darà la sua impronta, dopo importanti esperienze stellate, alla cucina del locale di Capo d’Orlando Marina (Me). Insieme a lui ha preso servizio anche il nuovo sous chef, Giovanni Zaccone, messinese, che porta con sé le esperienze fatte al Belmond Sant’Andrea di Taormina accanto allo chef Agostino D’Angelo e al Belmond Hotel Splendido Mare di Portofino. Il compito di far sentire a casa i due nuovi cuochi spetterà a Valerio Pedalina che da alcuni anni ormai è uno dei pilastri della cucina del ristorante orlandino.

Domenico Perna

Una proposta raccolta con entusiasmo dallo chef

Domenico Perna, 28 anni, originario di Patti, porta con sé l’esperienza maturata da Londra a Positano, da Ginevra a Lugano, fino al ritorno nella sua Sicilia dove ha affiancato gli chef stellati Pietro D’Agostino al ristorante La Capinera (1 stella Michelin) di Taormina e Giuseppe Biuso al Ristorante Il Cappero (1 stella Michelin) del Therasia Resort di Vulcano. Perna ha colto con entusiasmo la proposta di Antonio Magistro di prendere le redini della cucina del ristorante orlandino per portarla verso nuovi e ambiziosi traguardi. Perna, attraverso i suoi piatti, racconterà la sua personale filosofia di cucina: quella di non avere frontiere e barriere ma solo la voglia di spaziare tra materie prime d’eccellenza. «Si parte dalla Sicilia – ha spiegato lo chef – per spaziare fino in Asia e oltre. Se un prodotto è buono e versatile, allora entra nella mia cucina».

Un punto di riferimento per gli orlandini e per i turisti

Il Ristorante Pepe Rosa nasce nel 2016 nel centro di Capo d’Orlando dall’idea imprenditoriale di Antonio Magistro che sogna di portare un elemento di novità nel panorama dell’alta ristorazione orlandina. Nel giugno del 2018, il ristorante si trasferisce nel moderno porto turistico di Capo d’Orlando Marina, appena inaugurato, diventando così punto di riferimento non solo per gli orlandini ed il comprensorio tirrenico e nebroideo, ma anche e soprattutto per i turisti e i fruitori del porticciolo che ormeggiano lì le loro imbarcazioni.

Nel giugno del 2018 il ristorante si trasferisce nel moderno porto turistico di Capo d'Orlando Marina
Il locale è moderno e raffinato e ha un affaccio sullo splendido mare della costa tirrenica

Piatti che nascono con la voglia di stupire

Il locale moderno e raffinato e l’affaccio sullo splendido mare della costa tirrenica creano, sin da subito, la cornice perfetta per trascorrere dei magici momenti dinnanzi a piatti che nascono con la voglia di stupire. La cucina, infatti, punta da subito a un’offerta di fine dining che si completa grazie all’attenta selezione di vini d’eccellenza. Sono 376 le referenze della cantina del ristorante Pepe Rosa che Antonio Magistro guida insieme alle sorelle Miriam e Manuela, ai cognati Giuseppe Migliazzo (responsabile della cantina) e Valerio Pedalina (cuoco) e al fratello pastry chef Alessio, che in questi mesi è impegnato in uno stage presso l’Enoteca Pinchiorri, 3 stelle Michelin. L’energia di una squadra affiatata, la passione e la voglia di fare qualcosa di bello per il territorio sono gli elementi che hanno decretato da subito la fortuna di questa giovane attività.





Ristorante Pepe Rosa

Contrada Bagnoli 16 - 98071 Capo d’Orlando Marina (Me)

Tel 0941 426076