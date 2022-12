Euro-Toques dona 500 pasti alle famiglie bisognose e ai senza tetto di Palermo

Uno dei pilastri di Euro-Toques, l'associazione europea dei cuochi, è l'impegno sociale. Lo sa bene Natale Di Maria, delegato regionale della Sicilia, che in occasione delle festività ha voluto pensare anche ai meno fortunati. Lo chef di Villa Boscogrande ha, infatti, realizzato 500 pasti per famiglie bisognose e senza tetto della sua città, Palermo. Delle vere e proprio cene take-away la cui distribuzione è già iniziata e proseguirà fino al 28 dicembre.

Natale Di Maria e la sua brigata dopo aver preparato i pasti

Da Natale Di Maria 500 pasti per i bisognosi di Palermo

All'iniziativa, oltre al cuoco Euro-Toques, hanno preso parte alcune associazioni di volontariato del territorio: Un giorno nuovo Odv, Associazione di Volontariato Anirbas, Gli angeli di Chicca, Gli angeli della Notte e Convento San Marco al Capo. Non solo. Anche aziende che hanno donato i loro prodotti. Stiamo parlando de Il duca della frutta e verdura di Palermo, Barone Arredi di Montelepre, l'Azienda agricola Galati di Giardinello, Mutolo Carni di Palermo e Monteleone bibite di Carini.

Un momento della consegna di pasti gratuiti a Palermo

L'iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo anche dal presidente di Euro-Toques Italia e International Enrico Derflingher. «Sono davvero orgoglioso e contentissimo di quanto fatto da Natale - ha evidenziato - Un'iniziativa che sposa in pieno la filosofia e lo spirito della nostra associazione, da sempre in prima linea nell'aiutare gli altri. Natale è un grande e sono contento di averlo come delegato in Sicilia».