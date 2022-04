Sina, la sfida itinerante fra cuochi stellati dedicata al viaggio

Il viaggio nutre l’anima e il corpo. È proprio ispirandosi alla consapevolezza di questo forte legame fra cucina e viaggio che nasce l’ottava edizione della Sina Chefs’ Cup Contest: il tour di sette tappe, nelle maggiori città italiane, che per ciascun appuntamento rende protagonista una coppia di chef stellati. Non è un caso che il tema di quest’ottava edizione sia dedicato proprio al viaggio: inteso come fisico, ma anche come voglia di scoperta, di libertà, leggerezza. Sentimenti riaccesi in seguito alla pandemia che ha alimentato il desiderio di esplorare nuove mete per viaggiare in libertà. La manifestazione parte il 3 maggio a Perugia e si conclude l’8 novembre a Milano.

Parte il 3 maggio la Sina Chefs’ Cup Contest

Saranno dodici i cuochi rinomati che avranno il compito di interpretare il tema proponendo ricette e piatti ispirati a ricordi, emozioni, sensazioni, colori e sapori vissuti durante i loro viaggi. Le cene sono ospitate all’interno dei ristoranti del gruppo Sina Hotels. Da Perugia a Roma, da Venezia a Torino Sina Chefs’ Cup Contest saranno sette appuntamenti alla scoperta dei luoghi, le città, le opere d’arte che hanno influenzato gli chef stellati protagonisti di questa nuova edizione. La parola d’ordine che ispira questa nuova edizione è libertà: libertà di partire, di tornare, di scegliere il luogo da visitare, ma allo stesso tempo, libertà di ricercare di riproporre la sensazione di gioia e completezza offerta da un piatto capace di riportare in un luogo per ricordare che la cucina non divide, ma unisce popoli e territori.

Le cene saranno aperte al pubblico che avrà la possibilità di assistere dal vivo gli chef stellati nella preparazione delle ricette che li hanno ispirati, avendo così la possibilità di degustare una cena eseguita a quattro mani. Le proposte culinarie saranno presentate ad una giuria costituita, in ogni tappa, da tre esperti del settore (critici enogastronomici, giornalisti, nutrizionisti…) e da una giuria garante composta da tre persone presente a tutte le tappe il cui peso del voto è pari a quello di un unico giurato.

In gara dodici cuochi rinomati

Ecco i cuochi che saranno protagonisti tappa per tappa del tour culinario del Sina Chefs’ Cup Contest assieme agli executive chef resident di ciascuna struttura Sina Hotels:



- 3 maggio al Sina Brufani di Perugia Vincenzo Guarino del Castello di Postigliano (Sellano – Perugia) e Giancarlo Polito della Locanda del Capitano (Montone - Perugia), accompagnati dallo chef resident del Collins Fabian Kasmi;

- 24 maggio al Sina Astor di Viareggio presenteranno la proposta Alessandro Rossi de Il Gabbiano 3.0 (Marina di Grosseto – Grosseto) e Andrea Casali di Kitchen (Como), accompagnati dallo chef resident Samuele Bertolani a La Conchiglia del Sina Astor;

- 14 giugno al Sina Villa Matilde a Romano Cenedese (Torino) ci sarà la coppia formata da Enrico Marmo del ristorante Balzi Rossi (Ventimiglia – Imperia) e Massimo Viglietti di Taki Off (Roma), accompagnata dallo chef resident Ivan Bartuccio a Le Scuderie del Sina Villa Matilde;

- 19 luglio al Sina Centurion Palace di Venezia protagonisti gli chef Stefano Vio di Zanze XVI e Valerio Dallamano di Wistèria, entrambi ristoranti stellati di Venezia, assieme al resident dell’Antinoo’s Lounge & restaurant Giancarlo Bellino;

- 20 settembre il tour farà tappa al Sina Villa Medici di Firenze con gli stellati Senio Venturi de L’Asinello (Castelnuovo Berardenga - Siena) e Riccardo Agostini de Il Pilastrino (Pennabilli - Rimini);

- 11 ottobre il Sina Bernini Bristol di Roma ospiterà l’ultimo appuntamento, prima della finale, fra Giovanni Vanacore di Palazzo Alvino (Ravello) e Luigi Lionetti del ristorante Le Monzù dell’Hotel Punta Tragara (Capri). La finale si svolgerà l’8 novembre al Sina de La Ville di Milano.

La giuria esprimerà il suo giudizio riguardo ai piatti proposti in relazione all’aderenza al tema scelto, alla complicità di coppia e di squadra, alla bontà del piatto, al rapporto fra qualità e prezzo, al valore estetico e artistico.