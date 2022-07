Il picnic tra le vigne è firmato Gianfranco Vissani

Il picnic è stellato grazie alla partnership tra l’Azienda agricola Arnaldo Caprai a Montefalco (Pg) e lo Gianfranco Vissani, cuoco d'eccellenza, noto in tutto il mondo, che per l’estate 2022 firma per la cantina guidata da Marco Caprai una proposta di dejeuner sur l'herbe, o for-se sarebbe meglio dire déjeuner dans les vignes, studiata ad hoc.

Gianfranco Vissani



Il menu del cestino

Il picnic gourmet by Casa Vissani per Arnaldo Caprai è composto da: pappa al pomodoro al profumo di cannella, frittata di cipolla al sugo di papaia e riduzione di Cuvée Secrète, coratella al passion fruit, cilindri di pa-sta fresca farciti di ragù di agnello e uva al Christmas Tea, peposo di scottona al Sagrantino con patate all’arancia, lemon Card Natura, pagnottina di grano duro. Il tutto racchiuso in pratici vasetti in grado di conservarne il sapore, facili e sicuri da trasportare, ma, al contempo, glamour e raffinati, per un picnic di stile e unico nel suo genere.



I vini in abbinamento

Il tutto, accompagnato da un aperitivo di benvenuto e da due dei vini simbolo dell’azienda, Grecante Colli Marti-na Grechetto e Valdimaggio Montefalco Sagrantino, da gustare tra i vigneti oppure sulla splendida Terrazza Bel-vedere, incastonata tra i filari e in posizione panoramica, all’ombra di una quercia secolare.



I picnic in vigna

A fianco di questa novità, anche per il 2022 è confermata la tradizionale proposta picnic firmata Arnaldo Caprai, tra i primi in Italia a proporre la possibilità di abbinare alla semplice visita in cantina anche un picnic nella sua tenuta. Il picnic in vigna, come di consueto, si prenota al massimo entro il giorno prima, perché tutto viene preparato espresso la mattina stessa della visita dal-lo chef resident Salvatore Denaro: frittate, salumi e for-maggi selezionati, pasta fatta a mano, zuppe, insalate, dolci, il pane appena sfornato da gustare con l’olio extra-vergine di oliva prodotto dall’azienda e, naturalmente, il vino.



Qualsiasi tipologia di picnic si scelga, ognuno riceverà coperte, cuscini, calici e cestino, riempito con tutto l’occorrente, e poi potrà andare alla ricerca del proprio angolo preferito dove poter trascorrere non solo il pranzo ma anche l’interno pomeriggio, in totale relax, fino al tramonto, tra prati, laghetti, vigne e il magnifico paesag-gio di Montefalco sullo sfondo.



Prenotazione online

Il picnic Gourmet firmato Casa Vissani è disponibile il giovedì e il venerdì, solo su prenotazione una settimana prima della data scelta. Il Pic-nic Gourmet by Casa Vis-sani costa 180 euro a persona (minimo 2 persone; dura-ta dell’esperienza: libero).



Il picnic in vigna si prenota direttamente online costi. Picnic in vigna: 75 euro a persona (da 1 a 6 anni gratuito; da 6 a 10 anni 20.00 euro a bambino), Minimo 2 persone, massimo 8 persone. Durata dell’esperienza: libero.



L’azienda

Poche altre cantine in Italia si identificano così profondamente col Sagrantino di Montefalco, come la Arnaldo Caprai. Una realtà unica, sinonimo di eccellenza italiana, capace di creare vini fuori dal comune per profondità, eleganza e longevità non solo rossi, ma anche bianchi. Il merito di questa avventura iniziata alla fine degli anni Settanta è di Marco Caprai, figlio di Arnaldo.



È stato lui, infatti, più di chiunque altro a credere nella ricchezza del Sagrantino, reinterpretandolo in chiave moderna, attraverso i più innovativi metodi di produzione e di gestione aziendale, che gli hanno permesso di conqui-stare così i favori del pubblico e della critica di tutto il mondo. Non da meno i bianchi: il Grecante Arnaldo Ca-prai, 100% Grechetto, è riuscito a conquistare la Top100 di Wine Spectator.

Una grande azienda, la Arnaldo Caprai, che custodisce un’anima green, considerando fondamentali le tematiche riguardanti la sostenibilità, la tutela e la salvaguardia dell’ambiente. Il punto di osservazione resta sempre lo stesso: cercare di comportarsi in armonia con i cicli evolutivi naturali, preservando e valorizzando il territorio in cui si opera. Per questo l’azienda ha deciso di creare un Sistema di Gestione Ambientale conforme alle normative internazionali, sviluppando un protocollo volontario ter-ritoriale di sostenibilità ambientale, economica e sociale del processo produttivo.



È in questo contesto senza pari, che nascono vini di indimenticabile stoffa, complessi ed eleganti, capaci di raccontare il meglio di tutta una regione, l’Umbria.