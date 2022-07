Al Grand Hotel Alassio cena da tutto esaurito con i cuochi Euro-Toques

Si tratta di una tradizione, visto che siamo ormai alla terza edizione. È "Sotto un cielo di stelle", l'iniziativa portata avanti dal prestigioso Grand Hotel Alassio, in Liguria. Una serie di appuntamenti in cui l'executive chef dell'albergo, Roberto Balgisi (membro di Euro-Toques) viene affiancato da importanti nomi della cucina, ma anche maestri pizzaioli, per la preparazione di esclusive cene a quattro mani.

Un progetto che, negli anni, ha portato ad Alassio alcuni tra i migliori protagonisti della cucina italiana e che, racconta Gianluca Borgna, direttore del Grand Hotel, «è stato costruito per dare ulteriore consistenza alla nostra esperienza gourmet, fatta di un lusso famigliare, gentile, che mira a dare ai nostri ospiti una proposta unica».

Sabato il Grand Hotel ha ospitato Enrico Derflingher, presidente di Euro-Toques Italia e International.

Roberto Balgisi ed Enrico Derflingher

Enrico Derflingher al Grand Hotel Alassio

La cena a quattro mani firmata da Balgisi e Derflingher è stata senza dubbio un successo. A dimostrarlo c'è il tutto esaurito fatto registrare già nei giorni precedenti all'evento. Si è trattato infatti della serata più venduta da quando esiste "Sotto un cielo di stelle". A incuriosire i commensali, e non poteva essere altrimenti, è stato il piatto simbolo di chef Derflingher, l'iconico Risotto Regina Vittoria.

La serata si è aperta con un Cappuccino di Enrico al pomodor di Pachino e basilico, seguito da Tacos di ricciola e mango al ceviche di mare e Prosciutto di Salmone stagionato tre mesi con stracciatella ed aneto. Balgisi ha poi preparato un Salmone con curry, mandorle, ananas e salsa Sriracha e Derflingher il suo Regina Vittoria con gambero viola, Costaripa, timo e maggiorana. La palla è tornata al "padrone di casa", che ha chiuso con Tonno rosso alle alghe, estratto di pomodori, pesche e carote glassate alla maionese d'astice. In ultimo, la Crema di limone biologico preparata dal presidente di Euro-Toques.

«Il Grand Hotel è uno dei nostri punti di riferimento in Liguria - ha raccontato Derflingher - Collaboriamo da tempo e per me è ogni volta un grande piacere tornare ad Alassio, luogo che adoro e conosco bene, a cui sono legati molti momenti bellissimi della mia vita. La cena è stata incredibile, a due passi dal mare e in una serata bellissima. Che sia la prima di una lunga serie...».

L'importanza delle persone

I prossimi ospiti saranno Alessandro Bergamo, sous chef di Carlo Cracco nel 2020 e vincitore della selezione italiana del Bocuse d’Or, e Michele Cobuzzi, del ristorante Anima di Milano Verticale.

«Questi appuntamenti sono un'occasione anche per la nostra brigata, che si trova a lavorare a stretto contatto con delle eccellenze - ha concluso Borgna - Per noi l'attenzione alle persone, ai nostri collaboratori, è centrale. Forse anche per questo, in un momento così complesso, non abbiamo avuto problemi di carenza di personale».

Una brigata, quella del Grand Hotel Alassio, che può contare anche sulla supervisione di Stefano Miozzo, campione mondiale di Pizza classica, e di Massimiliano Scotti, miglior gelatiere europeo.

Chef Balgisi con la sua brigata