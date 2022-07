Torna a Parma la Cena dei Mille con Chicco Cerea ed Enrico Crippa

A Parma, il 6 settembre, tra Piazza Garibaldi e Strada della Repubblica, in pieno centro storico, si snoderà una tavolata lunga oltre 400 metri, pronta ad accogliere mille persone. Torna la Cena dei Mille. Venti posti saranno riservati, a titolo gratuito, a operatori sanitari delle aziende sanitarie di Parma, in segno di gratitudine per l’enorme impegno profuso durante l’emergenza da Covid-19.

La cena dei Mille si sviluppa lungo 400 metri

Grandi firme

Riflettori puntati su Chicco Cerea, Ristorante Da Vittorio di Brusaporto (Bg), ed Enrico Crippa, Ristorante “Piazza Duomo” di Alba (Cn), soci Euro-Toques e tre stelle Michelin. Una scelta che rafforza l’ideale gemellaggio gastronomico di Parma con Bergamo e Alba: si tratta infatti delle tre città italiane nella lista Unesco delle Creative Cities of Gastronomy. In occasione della “Cena dei Mille”, al fianco di Cerea e Crippa saranno impegnati in cucina i cuochi della squadra di Parma Quality Restaurants - il consorzio di ristoratori di Parma e provincia nato per valorizzare la profonda cultura enogastronomica e dell'accoglienza locale - e una delegazione di CheftoChef Emilia-Romagna Cuochi, capitanata dagli stellati Isa Mazzocchi (Euro-Toques), Ristorante “La Palta” di Borgonuovo Valtidone (Pc), Andrea Incerti Vezzani, Ristorante “Ca’ Matilde” di Quattro castella (Re), e Massimo Spigaroli (Euro-Toques), Ristorante “Antica Corte Pallavicina” di Polesine Parmense.

Chicco Cerea

Parma Unesco City of Gastronomy

La “Cena dei Mille” sarà il momento clou di “Settembre Gastronomico”, in programma da dal 2 settembre al 2 ottobre. Si tratta del progetto corale per la valorizzazione del brand Parma Food Valley e delle filiere di prodotto made-in-Parma promosso dalla Fondazione Parma Unesco City of Gastronomy in collaborazione con il Comune di Parma, sotto la regia di Parma Alimentare. Presieduta Massimo Spigaroli, la Fondazione Parma Unesco City of Gastronomy, è espressione del saper fare e dell’identità culturale che rendono Parma un modello di eccellenza in ambito food su scala mondiale: un sistema basato sul confronto e sul dialogo costante tra pubblico e privato, con il coinvolgimento dei Consorzi di tutela delle Dop Parmigiano Reggiano e Prosciutto di Parma e di grandi protagonisti dell’industria alimentare come Barilla, Mutti, Rodolfi Mansueto, Parmalat, Delicius, Rizzoli Emanuelli e Zarotti.

Enrico Crippa

Un sistema il cui successo dipende anche dall’impegno del mondo della ristorazione, a cominciare da Parma Quality Restaurants, dell’associazionismo, con “Parma, io ci sto!” e le varie associazioni di categoria, e di realtà culturali, educative e formative come l’Università degli Studi di Parma, Alma - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Giocampus, Madegus - Maestri del Gusto.

Massimo Spigaroli

Una celebrazione del piacere

«La Cena dei Mille – ha spiegato Massimo Spigaroli - torna ad avere un grande rilievo nella programmazione degli eventi cittadini: l’auspicio è che possa diventare, nel tempo, una vera e propria tradizione, attirando foodies e turisti da tutta Italia e non solo. Questa iniziativa ha il merito di mettere intorno a un tavolo mille persone: è una celebrazione del piacere di stare insieme, un momento di riscoperta della socialità dopo due anni complicati. A fare da fil rouge sono le eccellenze di Parma Food Valley. La Cena dei Mille vuole essere un momento per promuovere Parma come destinazione foodie e per caratterizzarla come una delle principali piazze italiane in termini di qualità dell’offerta gastronomica e, più in generale, di qualità della vita. Il sistema agroalimentare parmense è una risorsa per il territorio non solo perché impegnato attivamente nella sua promozione ma anche perché è in prima linea per aiutare chi è in difficoltà: fin dalla prima edizione, nel 2018, l’evento ha contribuito a raccogliere fondi a favore di Emporio Solidale Parma, una realtà che, attraverso lo strumento della spesa solidale, sostiene oggi circa 1.600 nuclei familiari (di cui 200 di origine ucraina), per un totale di oltre 4.000 persone, tra Parma e provincia».

www.parmafoodvalley.net