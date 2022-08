Euro-Toques a Bucarest per premiare il Romanian Beef Master

Bucarest ha ospitato il Romanian Beef Master, l'evento che celebra un'eccellenza della Romania, l'Angus, e premia il cuoco che meglio riesce a valorizzarlo. Ed Euro-Toques non poteva mancare...

Euro-Toques in Romania

Nella capitale rumena era infatti presenta tutto il consiglio direttivo di Euro-Toques International, guidato dal presidente Enrico Derflingher. Con lui Ted Janssen, Ramon Roteta e Jacques Bernachon. A organizzare è invece stato Radu Zarnescu, presidente di Euro-Toques Romania e vicepresidente internazionale, e la moglie Iulia Dragut, che guida l'associazione Acea.

Tra gli ospiti anche Laszlo Borbely, consigliere di Stato per lo Sviluppo sostenibile, a cui è stato consegnato il collare di Euro-Toques.

Laszlo Borbely, Radu Zarnescu ed Enrico Derflingher

Livello alto

Nella competizione si sono sfidati 20 cuochi, che hanno preparato altrettanti piatti con la carne protagonista. Il vincitore è stato Armand Palancianu. «È sempre interessante partecipare a questo tipo di iniziative, anche perché il livello della cucina rumena è cresciuto moltissimo - ha sottolineato Derflingher - Ci sono locali molto interessanti dove si mangia divinamente. E nelle carne il livello è davvero alto. Anche in occasione dell'evento sia l'organizzazione sia la materia prima sono state perfette, a ulteriore dimostrazione del gran lavoro fatto in questi anni dai ragazzi di Euro-Toques Romania. Poi per me tornare in Romania è sempre un piacere, ancora di più a Bucarest, città interessante e che ha tanto da offrire».