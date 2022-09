Davide Scabin cede al caro bollette: non riapre al Mercato Centrale a Torino

«Il ristorante - si legge in un messaggio - non riapre, come previsto, a inizio settembre causa rincari energetici e delle materie prime che non permettono di offrire proposte culinarie a prezzi accettabili e consoni alla filosofia aziendale». Un avviso che, purtroppo, al giorno d’oggi, potremmo vedere affisso sulle vetrine di qualsiasi ristorante italiano. Senza distinzioni. Ecco che a “esporlo” non è proprio un cuoco qualunque. Stiamo parlando, infatti, di Davide Scabin, che, dopo la chiusura durante il lockdown del Combal.Zero, il ristorante all’interno del castello di Rivoli (ex due stelle Michelin e che per 20 anni è stato uno dei migliori ristoranti italiani), non ha riaperto, come invece aveva promesso, Scabin Qb, il locale al Mercato Centrale di Porta Palazzo a Torino.

Davide Scabin all'inaugurazione di Scabin Qb al Mercato Centrale di Torno. Foto: Mercato Centrale



Doveva riaprire il 31 agosto

Negli intenti del cuoco, che è stato un vero e proprio precursore con i suoi piatti avveniristici e cotture tecnologiche, c'era di riaprire il 31 agosto. Poi La Stampa ha dato la notizia della mancata riapertura. E successivamente il messaggio dei responsabili di Scabin Qb che non lascia dubbi sul fatto che resterà chiuso. Il motivo? I rincari energetici e delle materie prime.



Tra i rincari e le difficoltà della location

Difficoltà che si aggiungono a quelle del progetto di Porta Palazzo, la cui sostenibilità economica è in discussione fin dall’apertura, avvenuta nell’aprile 2019. Tanto che già a gennaio si parlava di flop per il Mercato Centrale di Torino. Luogo accolto dai cittadini in maniera “glaciale” dal quale poi sono scappati subito a gambe levate tra gli altri i ristoranti Del Cambio e Magorabin, come riporta Scatti di Gusto.



Nessuna dichiarazione da Scabin

Nessuna dichiarazione ufficiale da Scabin. Interpellato da La Stampa, Michele Milani, l’imprenditore emiliano che ha affiancato l’ex chef stellato nel progetto Scabin Qb, resta sul vago. Sembrerebbe una situazione in via di definizione, anche con i responsabili del Mercato Centrale anche se in pochi si aspettano di rivedere il Qb di Porta Palazzo ancora aperto.