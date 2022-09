Il Veneto nel piatto con Daniel Canzian e Saimir Xhaxhaj

La partenza è col botto. In menu un piatto “classico” (è del 2013), il Risotto al limone, sugo d’arrosto e liquerizia, che aveva confermato Daniel Canzian come il vero “erede” della scuola di Gualtiero Marchesi e che non poteva non soddisfare i palati dei partecipanti al primo appuntamento di “Incontri di gusto”, partito da uno dei locali oggi simbolo di una cucina ricerca a Verona. E il cuoco padrone di casa, Saimir Xhaxhaj, vera stella emergente sull’Adige, non poteva essere da mano conquistando i commensali con un gustosissimo Diaframma di cavallo, salsa alla barbabietola e marsala, scalogno sott’aceto e crema di pastinaca, un piatto che rappresenta molto bene la sua idea di cucina.

Daniel Canzian e Saimir Xhaxhaj

Il menu dell'Incontro tra Canzian e Xhaxhaj

Un confronto che era partito con le raffinatissime Capesante omaggio alla Serenissima dello chef Canzian, realizzate con mele sciroppate, salsa orientale e alga wakame, abbinate a Casa Caterina Cuvée del 2016, originali bollicine franciacortine dal gusto non scontato, e che era finito col Tiramisù al tartufo, un finale più che mai sorprendente, frutto dell’attento equilibrio ricercato dallo chef ospitante, abbinato ad un eccezionale Recioto di Soave Cortepittota 2017 della cantina dek Castello (dove un 10% di Trebbiano toglieva ogni rischio di stucchevolezza al vino, affiancandosi perfettamente al dessert). Col risotto era stato servito invece un Prulke 2017 di Zisìdarich, mentre col diaframma c’era un ottimo Pinot nero Q5002020 di Marco Baldessari.

La Canonica 1/2 Gli interni de La Canonica 2/2 Previous Next

Due cuochi a confronto

La serata era nata dal comune desiderio dei due cuochi di confrontare le rispettive esperienze e di dedicare particolare attenzione alla regione che li unisce in modo complementare e personalissimo: il Veneto. È questo il territorio in cui Saimir Xhaxhaj, di origine albanese, si è messo in gioco rinsaldando il tanto amato rispetto per la materia prima che ha elevato ad un concetto di cucina raffinata e di altissima qualità; ed è qui che Daniel Canzian, membro di Euro-Toques, è nato, respirando il valore della tradizione e maturando l’ambizione di volerla raccontare nella città meneghina attraverso una proposta caratterizzata dalla personale interpretazione dei piatti veneti, che si traduce in menu basati su semplicità, rispetto della tradizione e dei ritmi delle stagioni.

Le loro carriere si contraddistinguono per un lavoro di ricerca e dedizione, che oggi dà vita a due speciali Incontri di gusto, con menu unici e irripetibili: equilibrio, stagionalità, raffinatezza e inventiva sono i capisaldi che accomunano le due personalità. La prima cena a quattro mani è andata in scena ieri, martedì 20 settembre, al ristorante La Canonica di Verona, casa dello chef albanese e della sua brigata.

Diaframma di Cavallo 1/4 Capesante Serenissima 2/4 Risotto al limone, sugo di arrosto e liquerizia 3/4 Tiramisu al tartufo 4/4 Previous Next

A parti invertite il prossimo incontro fra i due cuochi, il 19 ottobre a Milano da Danielcanzian ristorante. E non c’è che aspettarsi una crescita di gusto garantita…

Il ristorante La Canonica

Creare in totale libertà: una cucina di qualità che non impone limiti o confini all’inventiva dello chef Saimir Xhaxhaj e della sua brigata. È così che nasce l’espe­rienza del ristorante La Canonica, grazie all’intuito del patron Lorenzo Donadel che ha deciso di scommet­tere fin da subito, in un rapporto di reciproca fiducia, diretto e franco con lo chef, sulla sua creatività e su un progetto che ha la curiosità e la voglia di osare nel suo DNA. Un sentimento che anima Saimir e tutti i suoi collaboratori.





La cucina dello chef valorizza il patrimonio enogastro­nomico locale con suggestioni e rimandi provenienti da diverse culture. L’occhio attento di Saimir sceglie con meticolosa cura le materie prime di qualità che meglio si sposano tra loro, creando piatti e accostamenti mai banali.

Primizie dal territorio e da tutto il mondo, ingredienti maneggiati sempre con rispetto, sensibilità e fantasia. Quella che si può degustare a La Canonica è una ver­sione alta e moderna della cultura culinaria italiana, capace di rielaborare magistralmente i sapori della memoria e della tradizione con sempre nuovo estro e nuovo slancio; una cucina contemporanea, vivida e libera espressione di storie, idee, tecniche e culture.

La Canonica

Vicolo S. Matteo, 3, 37121 Verona VR

Tel. 045 473 2625