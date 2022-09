Successo per Mauritius, per la prima volta al Bocuse d'Or di Lione

Un successo storico per Mauritius, che per la prima volta parteciperà al Bocuse d'Or di Lione, tra le più prestigiose competizioni di alta cucina a livello internazionale, grazie al primo posto conquistato al Bocuse d’Or d’Africa da chef Kritesh Halkory del Constance Prince Maurice e dal commis Brady Ning Fuk Chong in forza al Constance Belle Mare Plage in rappresentanza del team Mauritius. A colpire i giudici, oltre alla tecnica e alla creatività, è stato il sapiente utilizzo del brede mouroum, ingrediente locale dalle tante proprietà, tipico di Mauritius.

Kritesh Halkory, Brady Ning Fuk Chong e Micheal Scioli



A Lione a gennaio

Guidata da un coach d’eccezione, Michael Scioli, executive chef del Constance Prince Maurice, la coppia rappresenterà la seducente isola dell’Oceano Indiano alla finale mondiale del prestigioso premio in onore dello chef icona Paul Bocuse, in programma a Lione il 23 e il 24 gennaio 2023.



Importante riconoscimento per i Constance Hotel

Questo riconoscimento testimonia l’eccellente qualità della proposta food&beverage riservata da sempre agli ospiti di Constance Hotels & Resorts, grazie anche ai team di cucina e ai sommelier che lavorano ogni giorno mettendo in campo passione, creatività e spirito di condivisione.

Il piatto in cui è stato utilizzato il brede mouroum



Constance Hotels & Resorts, l’esperto dell'Oceano Indiano

Constance Hotels & Resorts è un gruppo di ospitalità mauriziano con sette resort eco-chic a Mauritius, alle Seychelles, alle Maldive e in Madagascar, e tre campi da golf (uno alle Seychelles e due a Mauritius). Grazie alle origini mauriziane, calore e sorrisi sono nel dna del brand. La bellezza dei luoghi e della natura da sempre hanno ispirato la scelta di strutture che nel tempo preservano la bellezza autentica dell’ambiente. Alta gastronomia e buon vino sono parte integrante della proposta, con 67 sommelier che lavorano nelle sette proprietà. Il benessere degli ospiti è il focus della Constance Spa, presente in ogni resort con trattamenti, fitness e nutrizione. Il gruppo è un punto di riferimento per l’ospitalità nell'Oceano Indiano e offre agli ospiti esperienze uniche.