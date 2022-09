Riccardo Monco dell'Enoteca Pinchiorri protagonista al Jova Beach Party

Il Jova Beach Party, oltre ad essere indissolubilmente legato alla festa, alla musica e all’attenzione per l’ambiente, è un’esperienza sorprendente anche per gli amanti della buona cucina. Per il Jova Beach Party 2022 nasce infatti #JOVAFOODGOOD, la food court del Jova Beach Party: un’intera parte del villaggio dedicata al “Food & Beverage”, una sorta di grande dispensa del tour sintetizzabile in tre parole chiave: buona, giusta, sostenibile.

Riccardo Monco al Jova Beach Party

E in occasione della tappa di Viareggio tra i protagonisti c'è stato Riccardo Monco, primo chef dell'Enoteca Pinchiorri (tre stelle Michelin) e membro di Euro-Toques, l'associazione europea dei cuochi.

Quest’anno è aumentato il numero dei food truck, selezionati da Filippo Polidori, consulente e food guru del Jova Beach: l’iniziativa è nata unendo creatività, sostenibilità, storia e cultura, per stuzzicare la gustosità del palato senza tradire i principi su cui si basa il Jova Beach Party. In molte tappe sono inoltre stati coinvolti Special Food Guest che si prendono cura della comunità degli ospiti del backstage e che salgono sui vari food truck presenti per servire in prima persona lo street food, attuando una sorta di “jam session” di ricette attraverso gli ingredienti trovati nelle dispense dei truck Nella tappa viareggina ha presenziato Riccardo Monco, che per gli ospiti e i lavoratori del backstage ha realizzato una zuppa di fagioli la cui crema era a base di aglione della Valdichiana.

Un momento della preparazione