Simone Gottardello lascia l'Aqualux Hotel: chiude il Ristorante Evo Bardolino

Dal primo ottobre il Ristorante Evo Bardolino, situato all’interno di Aqualux Hotel Spa & Suite di Bardolino (Vr), aperto al pubblico verrà chiuso definitivamente, mentre continuerà la sua attività il ristorante Italian Taste, che è aperto solo agli ospiti, e sarà guidato dal sous-chef Angelo Alessi.

Il cuoco Simone Gottardello, membro di Euro-Toques, lascia la guida della cucina del Ristorante Evo Bardolino e sulla sua pagina Facebook ha pubblicato questo post: «Si conclude un percorso importante, di crescita, condivisione, impegno, dedizione, ma con tante soddisfazioni. Un grazie soprattutto a chi ha creduto e investito in me, a chi mi ha fatto crescere e mi ha supportato in questo percorso, alla mia brigata, sempre al mio fianco e con la quale, sono riuscito a raggiungere grandi obiettivi. Grazie a tutte le persone con le quali ho avuto il piacere di collaborare. Un grazie a chi mi ha consigliato e chi mi ha talvolta criticato in maniera costruttiva. Grazie a chi ha apprezzato la mia cucina e me ne ha reso orgoglioso. La mia strada continua, finalmente vicino alla mia famiglia».

Simone Gottardello

La necessità di avvicinarsi alla famiglia

Abbiamo contattato il cuoco Gottardello che ha dichiarato: «È una scelta che ho fatto perché ho necessità di avvicinarmi alla mia famiglia. Inizierò a breve a Vicenza, in un ristorante ma prima di comunicare l'ufficialità di dove sarò, vorrei esser certo di aver scelto il posto giusto».

Design hotel dall’anima green

Aqualux Hotel Spa Suite & Terme Bardolino a Bardolino (Vr), design hotel dall’anima green testimoniata dalla prestigiosa certificazione ClimaHotel, sorge in uno dei borghi più suggestivi della sponda veronese del lago di Garda, immerso in un paesaggio unico caratterizzato da acque incredibilmente azzurre, circondate da vigneti e ulivi coccolati da un clima dolce e mite che favorisce la produzione del famoso olio del Garda Dop, rinomato per leggerezza e delicatezza. Le 125 camere, di cui 18 suite, dallo stile moderno e essenziale, sono caratterizzate da una gamma di colori naturali caldi e avvolgenti, e sfruttano i principi dettati dall’eco climatizzazione per la veicolazione dell’energia naturale senza utilizzo di radiatori e condizionatori.

L'Aqualux di Bardolino