Molino Spadoni e Renato Bosco insieme per pizze e farine di qualità

Molino Spadoni è tra i partner di ‘Na Pizza, format inedito di Sky in cui Renato Bosco, chef Euro-Toques Italia, imprenditore e “pizza-ricercatore” in vetta alla classifica della Guida Pizzerie d’Italia 2023 del Gambero Rosso, conduce alla scoperta di tutte le varianti del piatto italiano più amato e reinventato nel mondo. In ogni episodio, Bosco accoglie nella propria cucina un giovane pizzaiolo di talento, che contribuisce alla diffusione della pizza italiana da nord a sud. Insieme presentano le pizze più rappresentative, da quella romana alla pala, dal trancio milanese a quello al tegamino di Torino, passando dallo sfincione palermitano, sempre con un occhio alla sostenibilità e alla valorizzazione delle materie prime, tra cui ovviamente le farine e le miscele per gli impasti.

Lo chef Renato Bosco

Ricordando che l'azienda parteciperà a Sigep 2023, 44° Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè (Rimini, 21-25 gennaio 2023), con uno stand di importanti dimensioni e dal grande impatto e che vedrà, il 24, proprio la presenza dello chef. Un investimento che continua e rafforza quelli fatti durante tutto quest’anno con la partecipazione alle principali fiere di settore. Il salone sarà la giusta occasione per presentare le ultime novità lanciate nell’ambito farine, miscele e prodotti frozen per il canale Food Service.

Una nuova collaborazione tra Molino Spadoni e Renato Bosco

E per l'inizio di questo 2023, la stessa azienda di Ravenna ha avviato una nuova ed importante collaborazione all’insegna del gusto, dell’innovazione e della passione per la cucina. Il nuovo anno di Molino Spadoni, che da oltre 100 anni tramanda le migliori tradizioni in ambito molitorio, si annuncia carico di novità, a partire dalla nuova collaborazione con Renato Bosco, chef specializzato e docente in corsi di bakery in varie scuole professionali.

Renato Bosco, in occasione di questa partnership, utilizzerà in via esclusiva le farine e le miscele di farine Molino Spadoni, supportando costantemente l'azienda in attività di ricerca e sviluppo e garantendo la sua autorevole presenza in tanti eventi organizzati da Molino Spadoni, come manifestazioni fieristiche professionali, demo, show cooking, ed eventi speciali. Inoltre, sarà protagonista nei canali digital e social presentando al meglio i prodotti del brand, proponendoli anche in ricette ideate ad hoc.